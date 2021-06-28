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台股收漲87.98點 三大法人買超55.7億
台股今（28）日開高震盪走高，指數終場以17,590.97點作收，上漲87.98點，成交量4,406.48億元；三大法人買超55.7億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超52.49億元，投信賣超17.52億元，自營商買超（合計）20.74億元，其中自營商（自行買賣）買超8.29億元，自營商（避險）買超12.44億元。
台股今日以17,531.82點開高，早盤一度小翻黑下滑至17,481.23點，盤中高點為17,595.51點，航運股仍是領漲指標，貨櫃三雄同步收漲停再創新高，鋼鐵股及電電器電纜表現也很強勢，但電子股走弱，大盤指數收在17,590.97點，漲幅0.5%。
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