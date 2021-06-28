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航運、鋼鐵族群領漲 台股漲87點收17,590點
美股期貨盤走揚、亞股多呈現下跌，相較之下，台股今（28）日表現強勢，加權指數持續走揚，由航運、鋼鐵股領頭上漲，指數持續朝17,600點進行靠攏，終場上漲87點，收在17,590點，成交量達4,406億元，
在類股方面，運輸、電器電纜以及鋼鐵類股指數漲幅最為亮眼，貨櫃三雄再度亮燈漲停，萬海（2615）站上300元大關，引領市場信心，而鋼鐵族群中的燁輝（2023）、大成鋼（2027）、中鴻（2014）等也以漲停作收，此外，華新（1605）、華榮（1608）等也攻上漲停板。
電子族群今日依舊表現稍弱，尤其權值股表現疲軟，台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）等壓在盤下震盪；不過，記憶體及面板族群有買單點火，帶動包含：晶豪科（3006）、威剛（3260）、群創（3481）以及友達（2409）等股逆勢走高。
元大龍頭基金研究團隊表示，台股先前因疫情影響市場信心而震盪，反而有助整理籌碼，整裝待發後的台股不僅下方支撐更為堅穩，也為投資人提供適合的甜蜜買點，惟台股目前個股快速輪動，且仍受美國聯準會（Fed）縮表議題、疫情等不確定因素左右，投資前仍應謹慎選擇標的。
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