外資再提款 台韓印股市上周失血

過去一周美元指數持續上升2%，亞洲新興市場連續兩週面臨資金淨流出，外資贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、印度，金額分別為7.6億美元、5.8億美元、3.6億美元；台股6月以來淨流出高達21.6億美元，為新興亞股（不含中國）最高，南韓連三周資金淨流出，印度則是終結連五周資金淨流入。印尼為上周外資唯一買入市場，單周淨流入0.9億美元。

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，美國兩黨對總預算逼近兆元的基礎建設方案達成共識，市場情緒轉好，激勵台股上揚。近期台股在傳產、航運類股帶動下，台股回測月線後再度反彈上攻，但台股若要突破前高，仍需要電子股回神助攻。

張圭慧表示，電子股中相對看好IC設計產業。2020年5G手機出貨量約2.9億支，5G數據機晶片出貨數量在2020年增加一倍多，5G系統單晶片（SoC）出貨數量更激增9倍。今年5G手機出貨量預料將高於去年，需求具成長空間，加上中美科技戰下的轉單效益，對於5G手機晶片市佔率高的一線台廠來說，後市不看淡。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，雖然第四波疫情尚未停歇，但越南持續被外資選為最佳投資目的地。根據聯合國預測，2021年外國直接投資力道將受疫情影響，但越南今年前五個月外資直接投資金額仍逆勢成長。外資直接投資的持續流入，搭配政府近期推出的基建規劃，加上疫情解封後可望回流的觀光商機，越南經濟基本面後勢仍相對樂觀。