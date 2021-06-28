除權息+電子股旺季來了 價差及股息如何兩頭賺

隨時序進入6至9月，是台股的除權息旺季，也是投資人最期盼的季節，即將領到股票股利或是現金股利，可望為自己加薪。觀察今年以來除息的公司中，已完成填息的多為基本面佳且穩定配息的公司。法人表示，可聚焦電動車、半導體、5G等具有長期爆發性成長的產業，投資具有配息機制的ETF，其配息亦可作為下檔保護，價差、股息兩頭賺。

致力推動電動車發展的鴻海（2317）近期公告配息，每股配息4元，預計將在7月22日除息交易，將發出554.52 億元的現金，現金殖利率約3.54%。由鴻海主導設立的電動車新創聯盟「MIH聯盟」，目標是減少電動車一半的開發周期與成本，預計將開發周期從4年加快到2年，讓電動車產品更快速地進入市場。同時，鴻海更宣布與國內電動機車大廠Gogoro共同簽署合作意向書(MOU)，彼此為技術與生產上的策略夥伴，鴻海不僅布局四輪電動車，更延伸至二輪智慧電動車輛，以及電池交換技術。

半導體龍頭台積電（2330）已於6月17日配發2.5元現金股利，且除息首日即完成填息，基本面因5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求持續擴增，台積電不僅高階製程技術與產能仍保持領先地位，且4、3奈米等先進製程進度符合預期，加上半導體產能緊缺將持續至2022年，長期趨勢與產業地位不變，營運成長無虞。

國內科技型台股ETF中規模最大國泰台灣5G+ ETF（00881）其主要持股就是台積電與鴻海，成分股更是一次掌握5G、半導體國家隊、台灣電動車三大面向，包括台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）等「護國群山」半導體龍頭產業，還納入像鴻海、廣達（2382）、和碩（4938）等「台灣電動車產業鏈」概念股，目前00881約有9成持股皆有涵蓋電動車供應鏈業務。觀察台灣市面上5G相關ETF表現，以國泰台灣5G+ ETF（00881）今年以來績效表現最佳，漲幅達15.48%(截至6/25)，也是國內5G主題ETF中受益人數、規模最大者，深受存股族愛戴。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，投資00881等於同時涵蓋了「半導體國家隊+台灣電動車」兩大面向，不僅參與的題材更豐富，也分散了如果單獨僅投資於台灣半導體產業時，所需承擔的過大波動風險。00881也是國內目前5G主題ETF中，唯一具有收益分配者，半年配的機制有助於投資人進行現金流量的規劃，亦可作為投資上的下檔保護。

根據公開說明書，00881上市60日後，始可進行收益分配評價，因此首次配息預計會在今年8月，目前其追蹤的指數最新殖利率為約年化3%，優於多數海內外的科技型指數。近期台積電、鴻海加碼配息，也將有利於00881未來配息的息率還有穩定性。此外，00881自去年以來到第一次配息前的規模，已經出現較明顯的增長，基金將可完整參與成份股的除息，因此也不會出現所謂股息受到稀釋的情況，很適合投資人以長期定期定額的方式佈局，參與台灣科技類股長期的上漲機會。