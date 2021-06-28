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評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

2字頭成共識 法人上修長榮、陽明目標價至208元、203元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
長榮貨櫃示意圖。報系資料照
長榮貨櫃示意圖。報系資料照

滙豐證券將長榮（2603）目標價推升至代表性的200元，國內大型投顧最新報告跟進上修雙雄長榮、陽明（2609）目標價至「2字頭」，預測全球運力在蘇伊士運河、中國鹽田港及歐洲鹿特丹港口相繼傳出塞港，且短期均無法恢復所有運能，第3季運價行情將高於第2季，推動雙雄旺季營運更旺，今年每股稅後純益（EPS）挑戰34元、33元，目標價提高到208元、203元。

航運股利多連連，28日再度領大盤上攻，後大盤雖在9點30分翻黑，航運股氣場依舊強大，包括萬海（2615）奔漲8%，榮運（2607）漲停，台驊投控（2636）也挑戰亮燈，關禁閉的長榮、陽明則翻漲6%、4%。

法人表示，航運股即將迎接旺季，近期運價持續上漲，為第3季行情添好兆頭。25日上海出口集裝箱運價指數來到3,785.4點，周漲0.99%，再創歷史新高，美東、歐洲線運價8,944美元、6,479美元，也雙雙刷新紀錄。

各地運價持續翻漲，運力短缺依舊是最大因素，法人指出，蘇伊士運河4月時已經通航，但衍生出班輪延誤仍導致可用運力受限，接著5月底鹽田港因疫情減慢作業速度，主要航商船期也紛紛遞延，甚至出現跳港，進一步增加其他港口業務量，到近期港口恢復運作，船期延誤效應仍會持續影響第3季的運能。

另一方面，歐洲鹿特丹及美國港口也出現堵塞，法人認為，加上東南亞疫情爆發，主要港口運作均欠缺效率，第3季需求又顯著提高，平均運價高於第2季的機會大，雙雄獲利將再度擊敗預期。

其中，長榮首季EPS 6.85元，第2季蘇伊士運河事件推動遠洋線運價月月漲，預估獲利提升到452億元，EPS 8.58元，第3季則考量亞洲運價強勢，獲利上修至637億元，EPS 12.09元，較第2季大增四成。全年獲利同步上修為1,793億元，EPS 34元。

陽明首季EPS 7.36元，第2季也受惠遠洋線大漲，法人預估獲利達290億元，EPS 8.73元，第3季亞洲線上漲及美國港口壅塞，運價持續走強，獲利、EPS挑戰386億元、11.6元，全年則挑戰1,116億元、33.52元，雙雄在今年都大賺千億元的趨勢看好。

EPS 長榮

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