法人：台股指數向上空間 要看權值股臉色

台股大盤周K線連五紅，法人表示，台股型態上頭肩底確立，但光靠運輸股難以拉升指數，較大的驅動力還是要靠權值股帶動，7月台積電公布營收及7月15日召開法說會，公布第三季展望，若展望樂觀，指數才能有較大空間。

台股上周五上漲95點，收在1萬7502.99點，合計全周上漲184點，周線漲幅1.07%，推升台股周線連6紅，距離歷史高點1萬7709點僅差206點。

永豐投顧指出，貨櫃、散裝運價仍在高點不墜，不過股價震盪幅度極大，陽明大股東也申報持股轉讓，運輸類股則出現大幅度震盪，操作難度增高，近期運輸類股近期佔大盤成交比重由40％降至32％，電子類股則由36％上升至43％，資金有慢慢挪移至電子類股跡象，PCB族群具備漲價及蘋果拉貨題材，基本面較無疑慮，不過NB、面板及驅動IC則出現雜音，電子類股強弱有別。7月則聚焦台積電6月營收及7月15日法說會公布的第三季財務預測。基本上還是以上游晶圓代工相關族群及記憶體基本面較為紮實。

此外，融資餘額已達前波2700億高點水位，散戶推升指數力道有限，投信則集中火力作帳中小型股，外資則隨美股起伏短線進出台股，預期美股在等待就業數據情況下，外資偏向觀望，大幅度連續買超台股機率不高，預期指數往上空間有限。

永豐投顧表示，從大盤型態來看，應該是完成了頭肩底型態，技術線型雖看漲，但主流股一直侷限在運輸類股，難以支持大盤大步推進，且目前個股資金輪動過速，投資人偏向短線操作。選股以晶圓代工、歐美解封概念股及車用晶片舒緩的汽車零組件類股勝率較高。本周指數區間看1萬7300點至1萬7650點。

保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，雖然目前電子股成交比重仍未回到平均6成的水準，但已見到資金逐步回流科技類股，配合台股企業獲利持續獲得上修，預期第三季台股將出現成長股與題材股雙主軸投資重心；另外，疫情過後不論科技股或非電族群，預期將出現大者恆大、向產業市占提升個股靠攏的現象。

賴正鴻進一步表示，近期指數再度回升至歷史相對高點，但觀察半導體龍頭大廠股價並未同步走升，顯示中小型股將成為盤面主流股，預期進入下半年待國際疫情解封緩解後，將上演報復性消費行情，有助於民生消費相關的食衣住行等個股的表現空間，加上近期部份產品受到國際貨櫃航運缺櫃、塞港影響而降低銷售動能，當狀況一旦緩解後，即有助於加速下半年的銷售成長動能。

至於科技股方面，賴正鴻說，隨著歐美廠商開始積極回補庫存，且第三季即將進入科技股旺季，電子股如IC設計等有成長空間，另外，具有長線成長潛力的5G概念、高頻高速、基地台、解熱需求、Server等類股也值得留意。