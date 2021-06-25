0056買進沒配息的長榮引爭議 元大投信回應了

人氣ETF-元大高股息（0056）本周換股納入長榮（2603）、友達（2409）等今年獲利大爆發個股，原本市場利多解讀，但因有投資達人抱怨，長榮過去配息紀錄不佳，質疑0056納入反可能成為包袱，引起市場關注。

對此元大投信特別以三點回應，首先、ETF換股完全遵循指數原則，並無主觀介入，其次、0056追蹤「台灣高股息」指數已經有13年歷史，究竟能不能換到好股有長期歷史可考，第三、元大投信公開納入的五檔個股，確實都是市場預測未來將有高殖利率的股票，尤以友達、群創（3481）、長榮分別預估達19%、21%、11%最突出。

由於0056納入長榮的爭議在媒體推播下，網友積極討論也吸引許多法人關切，有法人指出，該達人說法其實也存在偏頗和矛盾，例如臉書上表達對長榮波動的關切，只特別提航運股大跌對ETF績效的衝擊，沒再說長榮24、25日大漲還創新高。成分股大跌固然不利基金，但反向大漲也會拉抬績效。

除此，該達人提到，另一檔採用過去配息挑選成分股的高股息ETF，可以剔除長榮這種沒配息的景氣循環股，但細究該ETF是採用近一年和三年平均的殖利率狀況，假如明年長榮宣布高股息，ETF也可能納入，屆時成真究竟是今年買在高點？還是明年買是高點？遑論該ETF選股的參考績效短更多，沒有ETF完全無風險。

元大投信說明，0056此次換股納入友達、群創、長榮、南帝（2108）及超豐（2441）五檔成分股，完全遵照台灣高股息指數的編製原則進行。考量採用歷史配息紀錄，可能不及反應個股獲利和股利的爆發力，因此高股息指數採用預估的殖利率選股，迄今指數運作有14年，0056平均配息率逾5%，年年都填息，累積報酬率154%。

這反映0056成分股具備一定股價動能和配息優勢，兩者皆有長期歷史可考，且ETF投資一籃子成分股達到分散風險之效，投資人應該側重ETF建立投資組合的能力，不建議從單一個股論斷指數優劣。

14年來，0056的核心邏輯也從未調整，此次同樣遵循原則換股，指數並特別設計每年6、12月審核成分股，正考量台股公司多會在6月底前結束股東會，並在7-9月除權息，率先審查能即時反應股利政策。

此外，元大投信說明，台灣高股息指數採用知名市場機構Thomson Reuters資料庫中，包含華爾街分析師等在內的各研究機構對台股個股的預估殖利率。

以本次納入的五檔成分股為例，群創預估明年配息4.5元，25日收盤價的殖利率為21%，友達預估配息4.4元，殖利率19%，長榮預估配息18元，殖利率11.2%，南帝預期配息10.9元，配息率6.5%，超豐預估配息5.5元，殖利率6.8%。

而目前0056股息殖利率前十高的成分股，平均也有7.23%的殖利率。至於投資人較有疑慮的航運股部分，0056只有長榮一檔，權重約5%，其他還有95%平衡ETF表現。

法人補充，ETF投資正夯，可以理解大家都想分一杯羹，達人有時發言會說的比較「重」，但投資人買不買單，個人應該多讀書、多查證、多了解。也有法人嘆氣，達人影響力大，基金公司不敢忽視，但對相關言論常「挺A批B」，形成強烈的批判文化，即使基金公司不互相攻擊，也會被這些搞得烏煙瘴氣。

尤其許多達人沒有牌照，更該懂得約束自己；不只一家法人呼籲，主管機關應該「管一管」網紅現象，以正市場視聽，否則缺乏專業和正確的言論到處流傳，絕非保障投資人權益、提升我國資產管理業競爭力、壯大我國資本市場之道！