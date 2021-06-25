股市泡沫要來了嗎？　霍華馬克斯：經濟才剛開始要復甦

國泰世華銀行今舉辦「2021下半年全球投資展望線上論壇」，會中價值投資大師、橡樹資本共同創辦人霍華馬克斯，被問及股市泡沫化問題。他表示，現在還處於經濟的相對低點，經濟才剛剛開始要復甦，只要一直有利多消息進來，市場就不會大幅衰退。

霍華馬克斯表示，聽到泡沫自然會聯想到破滅、血本無歸，關於是否處於資產泡沬其實已經有很多討論，也有一些令人擔憂的指標，像是高本益比，首次公開發行IPO變得很容易做，根本不賺錢的公司也可以IPO，或是巴菲特指標過高，也就是美國股票總市值與美國GDP的比值，確實可以看到一些警訊。

但霍華馬克斯話鋒一轉說，現在還處於經濟的相對低點，經濟才剛剛開始要復甦，一年前在美國才剛經歷過史上最糟的一季，相信明年會有好消息，只要一直有利多消息進來，市場就不會大幅衰退，「這也是為什麼我不吃泡沫理論那一套。」

霍華馬克斯也表示，對於下半年市場會樂觀看待，可從兩個面向觀察。就市場上，投資人對於美國聯準會及財政部帶動經濟復甦的能力深具信心，疫情和死亡人數統計數據正朝預期的方向前進，各界對疫苗、篩檢和治療也相對樂觀，經濟面也傳來各式正面消息。整體來說，投資人樂於看到反彈行情，標準普爾收益可超過2019年水準，期待呈現如同2020年差不多好的情況。

就利率部分，霍華馬克斯認為，利率將維持低檔，美國聯準會會把利率壓低直到2022年，甚或2023年之前都不會升息。利率透過美國聯準會和財政部所為，可支撐多頭市場。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超於會中表示，看好下半年景氣續揚，主要是歐美解封步調加快加大，全球經濟持續走揚，但在基期墊高的狀況下增速將逐漸趨緩，景氣將在明年逐漸朝向中期調整。

不過，林啟超認為，通膨還會持續一陣子，但將漸自高點緩落。美國最新通膨漲幅，近3分之1由二手車貢獻，主因車用晶片交期延長，致新車生產減少，民眾轉搶購二手車所致。缺料缺工現況仍持續，但參考主要通膨預期均顯示未過度偏離2%，短期通膨走高仍以「暫時性」看待。

對於升息的預期，林啟超認為，若金融情勢穩定，美國最快可能在2022年進行縮表，2023下半年開始升息；中間若出現股市較大回檔，Fed將被迫延緩縮表，但需留意縮表影響。同時隨景氣持續擴張，目前過低的實質利率，回升可期，長率仍有上彈空間。

針對匯率，林啟超也指出，美元可望築底慢慢緩升，新台幣今年大趨勢是處於「七上八下」（27元至28元間上下震盪），而下半年會較為反映出「八下」的情勢，會出現一些貶值空間。