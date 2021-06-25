外資看好玉晶光營運動能優於大立光 目標價上調至680元

外資看好玉晶光（3406）蘋果iPhone主鏡頭訂單市占率提高，及在VR、AR鏡頭的布局，明年可望打進Sony、蘋果等供應鏈，營運動能可望優於大立光（3008），美系及歐系外資分別將玉晶光目標價上調至680元、650元。

美系外資表示，玉晶光將受惠新iPhone上升周期，主鏡頭訂單市占率提升，加上Oculus VR頭盔訂單的挹注，調高玉晶光第2季營收預估8%，但受新台幣升值及iPhone單價下滑的影響，第2季毛利率可能降至35.5%。

美系外資看好玉晶光新iPhone的遠距和主鏡頭訂單市占率可望提升，預估第3季營收季增108%，毛利率42~43%；另外，在VR、AR頭盔鏡頭布局上，可望打進Sony、蘋果供應鏈。

美系外資預估玉晶光2021~2023年每股盈餘將分別達22.49元、38.65元、41.37元，重申「買進」評等，目標價由507元調高至680元。

歐系外資同樣看好玉晶光將可受惠於市占率提高，及AR/VR鏡頭的成長潛力，預估VR/AR 鏡頭營收占比將從今年的1%，明年增至8%，主因玉晶光除了是 Facebook Oculus 的主要供應商，蘋果和Sony如果在明年推出 AR/VR設備，玉晶光將可能是主要供應商。

歐系外資認為，在iPhone鏡頭市占率擴大下，有利明年每股盈餘的成長，決定調高玉晶光評等，由中立調高至買進，目標價由505元調高至650元。

玉晶光今（25）日以578元開高，一度拉升至598元，終場收在588元，上漲42元，漲幅7.69%。