台股漲95點收17,502點 周線連六紅

台股今(25)日收盤上漲 95.03點，收盤指數17,502.99點，成交量 4,762.62億元。台股本周上漲184.45點，周Ｋ線連六紅。

台股今日由鋼鐵股領軍在開盤後攻高，主要受到美國總統拜登基建計畫跟兩黨派國會議員有共識，不銹鋼族群的彰源（2030）、運錩（2069）及允強（2034）擔綱指標；市場人氣指標的貨櫃三雄以萬海（2615）表現最為強勢，遭「關禁閉」的長榮（2603）及陽明（2609）比現仍不差。不過，盤中資金輪動快速，鋼鐵衝高後的賣壓出籠，資金轉進紡纖類股，類股指數漲幅逾1%；玻陶類股漲幅超過3%。

電子股以電池的美琪瑪（4721）與康普（4739）表現強勢，揚明光（3504）、統振（6170）、華邦電（2344）等股表現較強。半導體的晶豪科（3006）、晶宏（3141）及力旺（3529）也表現強勢。

第一金投顧說，航運類股再度上漲，同時在吸納市場資金下，電子股僅零星火花表現，航運股震盪大，短線操作技術面加減碼可以十日均線作為加減碼依據參考。在加權指數維持多頭走勢，且美股在聯準會官員縮表、升息等訊息陸續釋出並消化利空後維持上漲格局，還是有利於台股的輪漲態勢。