兆豐國際投顧：Q2財報利多公布時 台股可再挑戰高點

兆豐國際投顧展望2021下半年，第3季可望在歐美疫情趨緩，陸續解封後，一般消費需求將大幅回升，經濟展望依然正向。台灣則期待本土疫情逐步獲得控制，雖內需難免受到衝擊，但出口產品在未見大規模停工下，仍可望維持相當的成長預估，傳統旺季仍可期。

兆豐國際投顧表示，資金充沛不變下，台股有望在7月中旬之後的第2季財報利多時再挑戰高點。不過，第4季恐怕有面臨修正的壓力，主因受2020年下半年基期墊高的影響，經濟及企業獲利年成長率將趨緩。以主計處對於台灣單季GDP的預估值來看，今年第1季為8.16%、第2季為7.16%，第3季則為3.19%、第4季為2.44%，很明顯下半年成長率減緩。

企業獲利成長率也將由上半年幾乎100%的高成長，到下半年預估僅有20%不到的年成長率，激勵效果有限。加上FED已在今年6月釋出未來升息步調將提前至2023年的訊息，以此推估，2022年將是QE減碼、退場的時點，以FED通常於政策實施六個月前預告的經驗，FED將於今年第4季正式宣告QE退場時間表，屆時恐對全球金融市場帶來動盪。

2021下半年兆豐國際投顧看好產業包括，疫苗施打普及後，全球疫情趨緩所伴隨而來的消費需求大爆發，因此，看好傳產中的成衣製鞋類股。另外，生技股則因新冠肺炎疫苗可望於2022年普及，台廠將急起直追、印度疫情嚴重，台學名藥、原料藥產業具轉單題材及政策推動CDMO的受惠股。

展望下半年電子產業，半導體需求受惠終端復甦，高庫存策略持續，供給未大量開出，供需緊張延續，看好晶圓代工類股；而半導體資本支出至明年將維持雙位數成長，國際大廠為全球擴充產能的主要受惠者，半導體設備模組代工廠，將同步受惠。雖手機近期銷售傳出雜音，仍看好5G滲透率提升與WIFI 6等通訊規格升級趨勢持續，帶東相關受惠股。

此外，下半年市場將聚焦受終端銷售影響較小的HPC類股，預期ServerR及AI將成為電子主要題材之一。Server將持續導入新平台Whitley，而白牌伺服器受惠於資料中心持續增添伺服器，以提升運算效能和儲存空間，下半年動能將明顯轉強。AI相關晶片每年呈現快速成長，HPC的快速成長帶動資料傳輸規格快速提升，PCIE 4.0開始普及、帶動PCB板層數提升，CCL也將採用高頻高速材料、異質整合使ABF載板面積增加等相關股也將受惠。