兆豐國際投顧：台股將在Q2財報利多公布後再挑戰高點

台股第2季震盪劇烈，在V型反彈後，目前行情似有再創新高的趨勢。針對下半年台股表現，兆豐國際投顧預期，隨下半年傳統旺季仍可期，加上資金充沛不變下，指數有望在7月中旬之後的第2季財報利多公布下再挑戰高點。

兆豐國際投顧指出，2021年上半延續去年的漲勢，在拜登就任後積極推動疫苗施打及大規模紓困、基礎建設計畫，使得市場更加樂觀預期未來經濟成長。依據IMF的預估，2021年全球經濟成長預估值由5.2%提高至6%。

FED持續QE步調不變，資金行情加上景氣復甦加快，大幅推升台股，指數上攻至17,700點。之後漲多拉回整理，又逢本土新冠肺炎疫情惡化，加大回檔幅度及速度，指數一度下探15159點。

不過，市場資金充沛背景不變下，國際股市又呈強勢整理，台股跌深後，傳產原物料股，如航運、鋼鐵、塑化、玻璃、造紙等，帶動台股反彈，多頭趨勢未遭破壞。

展望2021年下半年，第3季可望在歐美疫情趨緩，陸續解封後，一般消費需求將大幅回升，經濟展望依然正向。

台灣則期待本土疫情逐步獲得控制，雖內需難免受到衝擊，但出口產品在未見大規模停工下，仍可望維持相當的成長預估，傳統旺季仍可期，加上資金充沛不變下，台股有望在7月中旬之後的第2季財報利多公布下再挑戰高點。

不過，第4季恐怕有面臨修正的壓力，主因受2020年下半年基期墊高的影響，經濟及企業獲利年成長率將趨緩。以主計處對於台灣單季GDP的預估值來看，今年首季為8.16%、第2季為7.16%，第3季則為3.19%、第4季為2.44%，很明顯下半年成長率減緩。

而企業獲利成長率也將由上半年幾乎100%的高成長，到下半年預估僅有20%不到的年成長率，激勵效果有限，加上FED已在6月釋出未來升息步調將提前至2023年的訊息，以此推估，2022年將是QE減碼、退場的時點。

以FED通常於政策實施六個月前預告的經驗，FED將於今年第4季正式宣告QE退場時間表，屆時恐對全球金融市場帶來動盪。

2021下半年兆豐國際投顧看好產業包括：疫苗施打普及後，全球疫情趨緩所伴隨而來的消費需求大爆發，因此，看好傳產中的成衣製鞋類股。另外，生技股則因新冠肺炎疫苗可望於2022年普及，台廠將急起直追、印度疫情嚴重，台灣學名藥、原料藥產業具轉單題材及政策推動CDMO的受惠股。

展望下半年電子產業，半導體需求受惠終端復甦，高庫存策略持續，供給未大量開出，供需緊張延續，看好晶圓代工類股；而半導體資本支出至明年將維持雙位數成長，國際大廠為全球擴充產能的主要受惠者，半導體設備模組代工廠，將同步受惠。

雖手機近期銷售傳出雜音，仍看好5G滲透率提升與WIFI 6等通訊規格升級趨勢持續，帶東相關受惠股。此外下半年市場將聚焦受終端銷售影響較小的HPC類股，預期SERVER及AI將成為電子主要題材之一。

Server將持續導入新平台Whitley，而白牌伺服器受惠於資料中心持續增添伺服器以提升運算效能和儲存空間，下半年動能將明顯轉強。

AI相關晶片每年呈現快速成長，HPC的快速成長帶動資料傳輸規格快速提升，PCIE 4.0開始普及、帶動PCB板層數提升，CCL也將採用高頻高速材料、異質整合使ABF載板板面積增加等相關股也將受惠。