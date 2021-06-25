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立訊搶攻iPhone對和碩不妙？但外資連八日買超

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

和碩（4938）近期被看衰在iPhone組裝地位，不過，根據外資近期買超動向，外資近期連八個交易日買超和碩，累計近八個交易日買超17,240張。

日前有分析師預估，陸廠立訊精密iPhone組裝事業將「大躍進」，今年將供貨iPhone 13系列（暫稱）Pro機款，為立訊首度擠身新機高階機款供應商，並預估到2023年，立訊將有機會超越iPhone組裝二哥和碩（4938）出貨量。他並預估，立訊今年iPhone出貨量將達1,000萬支。

不過在看法人持股動向方面，外資連日建立和碩部位，昨日甚至一口氣買超3,490張，不過反觀投信則是大賣超，累計近八個交易日賣超高達15,935張，形成土洋對作。自營商則是同一個時間點小買1,774張。

產業人士指出，該分析師是指兩年後、立訊有機會超越和碩的出貨量，但其實在去年緯創（3231）將中國昆山iPhone工廠賣給立訊後，產業界上就已經看出端倪，也知道陸廠在iPhone組裝的步步進逼，但實際上，這中間還是需要時間與學習曲線，這也是為何立訊來勢洶洶，但是今年也只能先出1,000萬支iPhone。

據悉，因為新加入的組裝廠業者，需要時間來建立NPI（新產品試產導入量產服務）和零組件製造的功能。

和碩早盤股價持穩在平盤，為74.70元，上漲0.20元。

不過有趣的是，雖然立訊、和碩看似處於「搶iPhone訂單搶得兇」，立訊近期股價也逐漸從谷底爬升，且因為和碩、緯創均為持有立訊股票的大戶，本季持股帳面價值相比於首季可望有回沖利益。雖然長期來看立訊積極搶攻iPhone組裝地位，但是和碩、緯創業外也能因此受惠。

立訊 iPhone 和碩 外資

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