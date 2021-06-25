美國1.2兆美元基建方案激勵鋼鐵股強漲 法人這麼看

美國總統拜登同意由跨黨派聯邦參議員所提出的1.2兆美元基礎建設協議，重大投資項目包括交通建設、寬頻、用水設施、電力基礎建設、電動車等項目，消息激勵美股上漲，台股相關受惠股部分，多位法人認為，鋼鐵、電動車、網通、太陽能等族群可望受惠，今（25）日以鋼鐵股的表現最為突出，盤中聚亨（2022）、彰源（2030）等多檔亮燈漲停；不過，法人提醒，後續留意美國基建的實際受惠程度，提防僅是短線的題材效應。

美國預計以8年時間推動各項基礎建設，在交通建設部分，包括道路、橋樑、大眾運輸和電動車基礎設施等，另外還有布建寬頻、用水設施（全面更換鉛管和自來水網絡）、對抗氣候變遷、全美電力網、客貨運鐵路等項目的重大投資。

美國基礎建設方案激勵美股相關受惠股的表現，台股則是以鋼鐵股的表現最為突出，盤中包括聚亨、志聯（2024）、彰源、新鋼（2032）、佳大（2033）等股漲停，春源（2010）、允強（2034）、運錩（2069）等也曾漲停後打開，類股占大盤成交比重近10%，盤中漲幅逾1%。

華南投顧董事長儲祥生認為，美國基建方案對台廠來說以間接受惠居多，包括鋼鐵股、電動車等都可望受惠於題材的激勵，但是後續要留意的是，美國基建所帶動的實質上效益，對全球鋼價及需求的影響有多大。

他表示，鋼鐵股的上漲並不全然只是美國基建題材，在全球復甦下帶動需求，鋼價走高才是主要推動股價的因素，至於美國基建則是額外的題材；電動車也是同樣的情況，可以觀察台達電（2308）的表現。

證券分析師黃漢成表示，美國基建受惠族群包括鋼鐵、網通、航太零件、電動車、太陽能等，但是鋼鐵股上漲，主要仍是受惠於漲價效應，獲利表現及先前已出現整理，吸引買盤進場，另外，電動車已經上漲多日，主要是因特斯拉上漲的帶動，加上今日鴻海（2317）的MIH聯盟線上成立大會等帶動，且呈現個股輪漲的情況是；他認為，後續要留意鋼價的表現。

證券分析師張陳浩表示，美國基建方案推升美國鋼鐵股大漲，台股鋼鐵股並沒有像美股一樣的噴出，不過，鋼鐵股包括上中下游都可望因美國基建方案帶動全球需求提升而受惠；今日由不鏽鋼族群領漲，除了美國基建題之外，報價上漲應才是推升股價的重要原因；至於電動車部分，可以留意台達電、健和興（3003）。