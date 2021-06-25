二外資上修玉晶光目標價 最高至680元

繼天風證券喊買玉晶光（3406），花旗環球、瑞銀證券最新報告不約而同指出，玉晶光AR／VR鏡頭大有斬獲，2022年營運增速將居大中華鏡頭股第一，雙雙上修獲利預測，其中，瑞銀證券升評玉晶光為「買進」，目標價650元，花旗環球重申「買進」、目標價提高到680元。

此前野村證券5月底也上修玉晶光，外資圈接力上修的趨勢成形。消息激勵玉晶光25日開高大漲，早盤一度抵598元直逼漲停價，突破年線588元反壓呈現多頭排列。

瑞銀表示，此次基於三理由啟動上修，一是玉晶光AR／VR鏡頭拓展有成，加上持續拿下更多iPhone訂單，2022年獲利增速上看38%，將較今年的14%擴大一倍，並躍居大中華鏡頭股成長指標，其次玉晶光2022年總營收中，AR／VR貢獻比預估達到8%，較2022年的1%大幅提高。

瑞銀指出，玉晶光確定拿下臉書Oculus訂單，使明年AR／VR鏡頭部門展現爆發力，後續公司可能再拿下蘋果、Sony兩大客戶訂單。第三是評價來看，玉晶光今、明年每股純益（EPS）挑戰23元、32元，本益比僅22倍、16倍，營運翻升卻只有中期循環的評價，隨市場發掘玉晶光AR／VR爆發力，股價上漲可期。

花旗也肯定玉晶光AR／VR發展潛力，並點出玉晶光受惠康達智退出，加上主鏡頭規格升級不大，在iPhone 13爭取更多訂單，有利營運突飛猛進；預估玉晶光第3季營收較第2季大增108%，毛利率挑戰43-43%。投資人很快就能感受到玉晶光的威力。今、明年EPS上探22元、38元。