快訊

北市府11樓一駐衛警確診 議員：市府蓋牌員工提心吊膽上班

疫苗殘劑新指引 基層人員：陳宗彥一句話 我們剉咧等

二外資上修玉晶光目標價 最高至680元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
玉晶光董事長陳天慶。報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。報系資料照

繼天風證券喊買玉晶光（3406），花旗環球、瑞銀證券最新報告不約而同指出，玉晶光ARVR鏡頭大有斬獲，2022年營運增速將居大中華鏡頭股第一，雙雙上修獲利預測，其中，瑞銀證券升評玉晶光為「買進」，目標價650元，花旗環球重申「買進」、目標價提高到680元。

此前野村證券5月底也上修玉晶光，外資圈接力上修的趨勢成形。消息激勵玉晶光25日開高大漲，早盤一度抵598元直逼漲停價，突破年線588元反壓呈現多頭排列。

瑞銀表示，此次基於三理由啟動上修，一是玉晶光AR／VR鏡頭拓展有成，加上持續拿下更多iPhone訂單，2022年獲利增速上看38%，將較今年的14%擴大一倍，並躍居大中華鏡頭股成長指標，其次玉晶光2022年總營收中，AR／VR貢獻比預估達到8%，較2022年的1%大幅提高。

瑞銀指出，玉晶光確定拿下臉書Oculus訂單，使明年AR／VR鏡頭部門展現爆發力，後續公司可能再拿下蘋果、Sony兩大客戶訂單。第三是評價來看，玉晶光今、明年每股純益（EPS）挑戰23元、32元，本益比僅22倍、16倍，營運翻升卻只有中期循環的評價，隨市場發掘玉晶光AR／VR爆發力，股價上漲可期。

花旗也肯定玉晶光AR／VR發展潛力，並點出玉晶光受惠康達智退出，加上主鏡頭規格升級不大，在iPhone 13爭取更多訂單，有利營運突飛猛進；預估玉晶光第3季營收較第2季大增108%，毛利率挑戰43-43%。投資人很快就能感受到玉晶光的威力。今、明年EPS上探22元、38元。

玉晶光 VR AR

延伸閱讀

紅潮進逼 立訊傳代工新iPhone

無痛升級！1步驟啟用Apple Music「空間音訊」功能

蘋果舊機換新機價目表甜甜價來了 6款舊機身價漲

iPhone又有Bug！連上特定某名稱的熱點 Wi-Fi、AirDrop立刻當機

相關新聞

冷股造市VS.新兵熱股 專家幫你找出隱藏版黑馬

台股造市制度將在6月30日上線，7月1日正式進場，篩選出140檔個股造市，其中有哪些冷門的好股票值得留意？另外，今年以來的掛牌新兵股當中，又有哪些可能會是你意想不到的黑馬？

除權息大戲開演 高股息績優生蓄勢待發

上市櫃公司除權息已緊鑼密鼓地展開，在疫情干擾及資金行情交錯下，今年情勢與過往相當不同，預期龍頭股除息後走勢將起示範作用，牽引整體台股除息行情的方向。

鋼鐵股勁揚 台股早盤漲逾百點

台股今 (25)日開盤上漲63.11點，開盤指數17,471.01點，早盤漲逾百點，指數最高來到17,587.80點。上...

集團攻集中市場、投信鎖定櫃買 台股作帳行情熱

距離季底剩下四個交易日，作帳行情啟動，集團股主攻集中市場、投信則主打櫃買市場，齊步作帳，潤泰、統一、華新、台塑、鴻海等指...

壽險力挺台股 持有市值穩住2兆元

5月國內本土疫情急劇擴散，台股激烈震盪，在市場感到恐懼之時，壽險業勇敢進場加碼台股，雖然金額不多，業者推估頂多一、兩百億...

科技、生醫 台股下半年新掛牌主力

展望台股下半年新掛牌表現，科技、生技醫療產業都是熱門題材，安永審計服務部營運長涂嘉玲指出，已提出上市櫃申請家數為十家；同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。