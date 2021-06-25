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5G+ EV+半導體三強護體 00881掌握台灣電動車成長機會

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

鴻海（2317）所推動的MIH聯盟今(25)日舉辦線上成立大會，7月正式運作，聯盟成員數已經突破1,610家。電動車被視為台灣產業的下一個新機會，而MIH視為全球最大的電動白牌車聯盟，將會扮演關鍵角色，目標要成為電動車界的Android。法人表示，電動化、智慧化、自駕化是汽車產業面臨轉變的三大關鍵方向，投資人可重點布局囊括5G、智能電動車（EV）與半導體的ETF，掌握台灣電動車產業鏈成長機會。

不只疫情病例要清零計畫，全球政府也在積極進行碳排放的清零計畫，加上消費者購買意願提高，帶動全球新能源車銷售表現持續上升。TrendForce預估，2021年全球新能源車的銷售量將達到435萬輛，年成長率49%，電動化、智慧化、自駕化是汽車產業面臨轉變的三大關鍵方向。產業鏈在改變與擴大，上游零組件或下游製造生產都有新的模式在展開。

國泰投信指出，國內科技型台股ETF中，規模最大的國泰台灣5G+（00881）與眾不同之處在於擁有三強護體，囊括5G、智能電動車（EV）與半導體三大產業趨勢，尤其掌握「台灣電動車產業鏈」投資機會，譬如鴻海積極開拓電動車版圖，近期攜手碩禾（3691），希望掌握磷酸鋰鐵電池關鍵材料，預估固態鋰電池2024年可量產；日本供應商Tier IV也指出，鴻海MIH電動車平台不僅是硬體平台，同時也是軟體平台，在享有先進輔助自動駕駛功能下，鴻海電動車將具備與特斯拉同級自駕能力。

此外，欣興（3037）、南電（8046）ABF載板雙雄，近期股價頻創新高，表現相當亮眼。在電動車用PCB、ABF載板持續供不應求延續下，以及AI、5G、先進駕駛輔助系統(ADAS)等趨勢成型而推升的產能需求，相關供應鏈可望受惠。

國泰投信表示，台股電子產業基本面穩健，尤其在半導體部分，今年3月至5月營收年增率分別為22.7%、28.3%、33.3%，持續成長；IC 設計廠在備貨力道強勁帶動下，出貨及營收也屢創佳績。國泰台灣5G+（00881）不僅在半導體IC 設計、記憶體、封測族群都有參與，在智能電動車大浪潮加持下，更是有望脫穎而出，投資人可趁勢買進，享下半年電子旺季成長趨勢。

電動車 5G 鴻海

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