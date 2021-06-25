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鋼鐵股勁揚 台股早盤漲逾百點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今 (25)日開盤上漲63.11點，開盤指數17,471.01點，早盤漲逾百點，指數最高來到17,587.80點。上市鋼鐵股指數大漲超過5%，因美國總統拜登提出的基礎設施計劃與跨黨派小組達協議。

群益投顧說，從昨日半導體權值股逆勢走弱，但指數仍攀高的狀況，可看出疑似官股買盤強力進駐台股的政策作多影響下，熱錢持續積極作價中小型股的態勢。

群益投顧表示，從昨日原物料概念股仍佔成交值前20大近半數個股，可看出原物料股持續為大額資金所簇擁，不過，在運輸股遭逢大股東調節的市場與籌碼影響下，預料此前冷門的原物料股，短期料將因籌碼相對穩定漸獲青睞。至於原物料股資金外溢分散至其他題材概念股的態勢亦將升高，昨日比特幣概念、宅經濟概念等小族群個股表現強勢，可略窺一二。

原物料 台股 個股

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