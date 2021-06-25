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櫃買中心：威潤股票、威潤一、台驊投控四今起預收款券

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心公告，威潤（6465）、威潤一轉換公司債(64651)、台驊投控四轉換公司債(26364)自今(25)日起預收款券並管制撮合作業

威潤科技最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自今日起10個營業日(6月25日至7月8日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對威潤科技及威潤科技國內第一次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台驊國際投資控股國內第四次無擔保轉換公司債最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月25日起10個營業日(6月25日至7月8日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行) 改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 公司債 台驊

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