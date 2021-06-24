壽險業5月挺台股 持股水位連三月守住2兆元
5月國內本土疫情急劇擴散，台股激烈震盪，但別人在恐懼的時候，壽險業勇敢進場加碼「挺台股」，雖然金額不多，業者推估頂多100、200億元，但手上持有台股市值終究連三個月守住2兆元大關。
受疫情升溫影響，台股激烈震盪，5月散戶大量出走，最終守住萬七大關，壽險業發揮穩盤效果。據金管會保險局今（24）日最新公布數值，壽險業持有台股市值連三個月突破2兆元大關，5月底仍有2兆1,143億元，跟4月底時相較，單月雖減少425億元，也中止了70個月創高紀錄。
不過若照台股加權指數單月跌幅達2.83%來看，壽險持股市值應縮減至611億元左右，但實際上減少幅度較大盤跌幅來得少，意謂著壽險業5月是趁台股下跌之際出手挺台股，小幅進場加碼了，業者推估約在100~200億元左右。
反倒是壽險業手上國內外現金部位來到1.46兆元，創下11個月新低，顯然壽險業「心臟很強」，別人恐懼時它卻懂得加碼，且以海內外債市為主。
多家壽險公司在法說會上表示，手上現金將回補以固定收益為主的債券部位，5月明顯看到海外投資與債市是加碼主力，截至5月底國外投資金額已達18兆8,361億元，創下歷史新高，占可運用資金的65.21％，這部份含國際板債與外幣保單為主。
受新台幣升值、美元保單大賣影響，壽險業需要增補海外投資部位，因此海外投資累計前五月增加2,851億元，此外較無匯率風險的債券ETF亦加碼了566億元，主要是去年至今年實現不少債市部位，趁低檔回補一些長線部位，不動產方面則略增至1.37兆元水位。
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