快訊

想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

壽險業5月挺台股 持股水位連三月守住2兆元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

5月國內本土疫情急劇擴散，台股激烈震盪，但別人在恐懼的時候，壽險業勇敢進場加碼「挺台股」，雖然金額不多，業者推估頂多100、200億元，但手上持有台股市值終究連三個月守住2兆元大關。

受疫情升溫影響，台股激烈震盪，5月散戶大量出走，最終守住萬七大關，壽險業發揮穩盤效果。據金管會保險局今（24）日最新公布數值，壽險業持有台股市值連三個月突破2兆元大關，5月底仍有2兆1,143億元，跟4月底時相較，單月雖減少425億元，也中止了70個月創高紀錄。

不過若照台股加權指數單月跌幅達2.83%來看，壽險持股市值應縮減至611億元左右，但實際上減少幅度較大盤跌幅來得少，意謂著壽險業5月是趁台股下跌之際出手挺台股，小幅進場加碼了，業者推估約在100~200億元左右。

反倒是壽險業手上國內外現金部位來到1.46兆元，創下11個月新低，顯然壽險業「心臟很強」，別人恐懼時它卻懂得加碼，且以海內外債市為主。

多家壽險公司在法說會上表示，手上現金將回補以固定收益為主的債券部位，5月明顯看到海外投資與債市是加碼主力，截至5月底國外投資金額已達18兆8,361億元，創下歷史新高，占可運用資金的65.21％，這部份含國際板債與外幣保單為主。

受新台幣升值、美元保單大賣影響，壽險業需要增補海外投資部位，因此海外投資累計前五月增加2,851億元，此外較無匯率風險的債券ETF亦加碼了566億元，主要是去年至今年實現不少債市部位，趁低檔回補一些長線部位，不動產方面則略增至1.37兆元水位。

壽險業 台股

延伸閱讀

新台幣終止連七貶、停在28字頭 後市要看這兩大因素

航運股攻勢再起台股收漲71.25點 三大法人買超70.98億

第三季科技股迎旺季 誰來當家？

航海王再度揚帆 台股漲71點收17,407點

相關新聞

聯亞藥興櫃掛牌兩天股價狂飆 金管會要查

聯亞生技（UBI Asia）子公司聯亞藥23日以每股新台幣30元登錄興櫃，連兩日股價飆漲，今天一度站上300元新高，針...

航運股攻勢再起台股收漲71.25點 三大法人買超70.98億

台股今（24）日開高震盪，航運股漲勢再起，類股收漲7.49%，但電子股收跌0.22%，大盤指數終場以17,407.96點...

下半年迎最旺解封潮 PCB全面反攻

FED態度轉為鷹派，美元指數由弱轉強，貴金屬首當其衝，黃金期貨單周從1900點下跌至1760點，不論貨幣緊縮是否提前，未來貨幣緊縮是不可避免...

投信作帳行情開跑！ABF三雄拚擴產 因應供不應求

時序進入到6月底，又到了投信季底作帳的時間，指數雖然維持高檔震盪整理，但仍有不少個股表現突出，統計6月以來投信買超張數前20名的個股，不但拚季底作帳，還有機會延續到Q3行情。

車用電子股強勢 法人：投資首選泛5G+電動車題材ETF

車用電子股今(24)日表現相對強勢。法人表示，投資聚焦電動車、5G等具有長期爆發性成長的產業，可藉由布局5G相關ETF掌...

航海王再度揚帆 台股漲71點收17,407點

台股今(24)日收盤上漲71.25點，收盤指數17,407.96點，成交量4,163.39億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。