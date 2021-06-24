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臺灣指數公司發布臺灣智慧移動與電動車報酬指數

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣指數公司表示，新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數(簡稱「臺灣智慧移動與電動車報酬指數」) ，已自21日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

臺灣指數公司說明，臺灣智慧移動與電動車報酬指數是運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，自電動車相關產業鏈篩選符合流動性與市值條件上市上櫃股票，個別成分股設有權重上限8%。

採用自由流通市值加權方法計算指數，以衡量臺灣上市上櫃電動車技術與服務、汽車製造與零件公司股票組合的含息績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行回溯，臺灣智慧移動與電動車報酬指數累積報酬率為158.94%、年化報酬率為28.01%，表現優於發行量加權報酬指數(96.88%、19.22%)、臺灣全市場報酬指數(105.70%、20.59%)。

指數成分股依指數編製規則每年5月及11月定期調整兩次，檔數固定為30檔，指數權重前十大成分股為聯電、台達電、鴻海、台積電、聯發科、大立光、聯詠、矽力-KY、欣興、穩懋。

臺灣指數公司說，臺灣智慧移動與電動車報酬指數為統一證券委託客製化編製的指數，以連結具發展潛力的電動車相關產業為設計出發點，期能呼應市場長期趨勢，發行指數金融商品後，可望提供投資人一個新的選擇。

為滿足指數化投資多元需求，臺灣指數公司日前新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數、臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數、臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數、臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數、臺灣指數公司特選小資高價30指數等新指數。

臺灣指數公司表示，這五檔指數均自21日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，期能增加金融商品追蹤標的指數多元性，豐富國內被動式投資商品，增添投資理財的多樣化選項。

五檔指數皆為機構法人客製化委託開發，由發行人提供金融商品規劃與投資目標，結合臺灣指數公司指數設計專業，分別編製具ESG、主題型與Smart Beta等特色，其中，三檔指數編製目標與ESG相關，呼應國內對永續責任投資日益重視。

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