快訊

國防部新科參謀總長出爐！陸軍司令陳寶餘接任 7月1日生效

人倫悲劇！孫不堪長期照顧病阿嬤 弒親後崩潰自首

威潤股票、威潤一、台驊投控四25日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心公告，威潤科技股票（6465）、威潤一轉換公司債，以及台驊投控四轉換公司債自6月25日起預收款券並管制撮合作業。

威潤股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自25日起十個營業日，對威潤股票及威潤一轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台驊投控四轉換公司債最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自25日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 公司債

延伸閱讀

正德、歐買尬、均華自今日起預收款券並管制撮合作業

券商前五月獲利 增4.8倍

櫃買首例 韓企來台發社會債券

聯亞藥興櫃飆220元漲幅633% 股民嘆一路掛單都沒成交：真有人買到？

相關新聞

航運股攻勢再起台股收漲71.25點 三大法人買超70.98億

台股今（24）日開高震盪，航運股漲勢再起，類股收漲7.49%，但電子股收跌0.22%，大盤指數終場以17,407.96點...

下半年迎最旺解封潮 PCB全面反攻

FED態度轉為鷹派，美元指數由弱轉強，貴金屬首當其衝，黃金期貨單周從1900點下跌至1760點，不論貨幣緊縮是否提前，未來貨幣緊縮是不可避免...

投信作帳行情開跑！ABF三雄拚擴產 因應供不應求

時序進入到6月底，又到了投信季底作帳的時間，指數雖然維持高檔震盪整理，但仍有不少個股表現突出，統計6月以來投信買超張數前20名的個股，不但拚季底作帳，還有機會延續到Q3行情。

車用電子股強勢 法人：投資首選泛5G+電動車題材ETF

車用電子股今(24)日表現相對強勢。法人表示，投資聚焦電動車、5G等具有長期爆發性成長的產業，可藉由布局5G相關ETF掌...

航海王再度揚帆 台股漲71點收17,407點

台股今(24)日收盤上漲71.25點，收盤指數17,407.96點，成交量4,163.39億元。

保護元件應用面廣 需求大增

電子產品功能益趨強大，體積卻是越來越小，帶動電子元件演進更加迅速，需求亦大幅成長，保護元件即其中一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。