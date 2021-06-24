航運股攻勢再起台股收漲71.25點 三大法人買超70.98億

時序進入到6月底，又到了投信季底作帳的時間，指數雖然維持高檔震盪整理，但仍有不少個股表現突出，統計6月以來投信買超張數前20名的個股，不但拚季底作帳，還有機會延續到Q3行情。

2021-06-24 14:46