航運股攻勢再起台股收漲71.25點 三大法人買超70.98億
台股今（24）日開高震盪，航運股漲勢再起，類股收漲7.49%，但電子股收跌0.22%，大盤指數終場以17,407.96點作收，上漲71.25點，成交量4,163.39億元；三大法人買超70.98億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超38.47億元，投信賣超0.25億元，自營商買超（合計）32.76億元，其中自營商（自行買賣）買超10.68億元，自營商（避險）買超22.07億元。
台股今日以17,358.57點開高，一度下滑至17,319.89點，高點則達17,439.63點，航運股走強，貨櫃三雄、散裝族群、陸運股等齊漲，帶動多頭氣勢，橡膠股、電機股、鋼鐵股等傳產股也有表現，終場收在17,407.96點，漲幅0.41%。
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