聯亞藥興櫃第二天 股價超越高端疫苗

聯亞生技集團子公司聯亞藥（6562）昨日以每股30元登錄興櫃，股價大漲，今（24）日漲勢延續，早盤開高走高，午盤過後一度衝達300元，股價超越高端疫苗（6547），盤中漲幅逾50%。

聯亞藥為國內研發新冠肺炎疫苗的國家隊成員，聯亞疫苗UB-612將依據CRO整理數據，預計6月28~30日左右解盲，市場推估，最快7月中取得緊急授權(EUA)，8月可完成交付500萬劑，預估下半年可提供 2,000~3,000 萬劑新冠疫苗。

在聯亞生技預計6月底前解盲的情況下，市場關注是否掀起聯亞藥與高端疫苗的比價效應。

聯亞藥今日開高走高，股價持續上漲，高端疫苗今日以279.5元開高，一度拉升至281.5元，終場收在276.5元，上漲1.5元，漲幅0.54%，股價遭聯亞藥超越。