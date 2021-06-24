車用電子股強勢 法人：投資首選泛5G+電動車題材ETF

車用電子股今(24)日表現相對強勢。法人表示，投資聚焦電動車、5G等具有長期爆發性成長的產業，可藉由布局5G相關ETF掌握下半年電子旺季成長機會。

電動車與5G 兩大主流趨勢持續帶動2021年半導體產業主要成長動能。全球電子代工龍頭鴻海(2317)推動的MIH電動車平台聯盟已有1,600家全球廠商加入，明(25)日將舉行線上成立大會，7月MIH聯盟預期將正式成立獨立運作，預計陸續發布新的EV Kit工具平台，電動大巴(E-bus)、C級距電動車(Model-C)也將相繼量產上市。鴻海除了已與美國電動車新創公司Fisker、全球第四大車廠Stellantis、中國浙江吉利控股集團、拜騰汽車等建立合作關係外，也已與泰國國家石油股份有限公司(PTT)於簽署合作備忘錄，將布局泰國電動車產業。

台灣疫苗雙雄，台積電與鴻海永齡基金會受行政院授權代表政府洽購1,000萬劑疫苗，可見兩家公司在國際經濟中享有一定地位與競爭力。國內科技型台股ETF中規模最大國泰台灣5G+ ETF（00881）其主要持股就是台積電與鴻海，成分股更是一次掌握5G、半導體國家隊、台灣電動車三大面向，包括台積電、聯發科、聯電等「護國群山」半導體龍頭產業，還納入像鴻海、廣達、和碩等「台灣電動車產業鏈」概念股，目前00881約有9成持股皆有涵蓋電動車供應鏈業務。

國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，5G+指數名稱中的「+」，代表兩個意涵，一是「5G以上」如6G、低軌衛星等皆有涵蓋；二是「泛5G」，即電動車、半導體、物聯網等皆有橫向佈局，且是目前國內5G主題ETF中，唯一具有收益分配者，半年配機制有助於投資人進行現金流量的規劃，亦可作為投資上的下檔保護，分散若單獨僅投資於台灣半導體產業時，所需承擔的過大波動風險。投資人透過定期定額持續布局00881，拉長戰線，參與未來十年主流大趨勢；亦可藉近期股市拉回修正之際，逢低加碼，掌握下半年電子旺季成長機會。

根據公開說明書，00881上市60日後，始可進行收益分配評價，因此首次配息預計會在今年8月，目前其追蹤的指數最新殖利率為約年化3.08%，優於多數海內外的科技型指數。