航海王再度揚帆 台股漲71點收17,407點

台股今(24)日收盤上漲71.25點，收盤指數17,407.96點，成交量4,163.39億元。

今日早盤由鋼鐵股點火發動攻勢，昨日呈現弱勢的貨櫃三雄股今日再度接掌多頭地位匯集人氣，類股指數漲幅超過6%，居各類股之冠；其次表現強勢者有橡膠、鋼鐵、電機機械及百貨貿易漲幅也均逾2%。

電子股由電子通路族群表現較強，記憶體相關個股表現也不差；台積電（2330）今日則在平盤之下狹幅整理，環球晶（6488）、晶豪科（3006）、玉晶光（3406）吉瑞昱（2379）等股表現則相對強勢。

第一金投顧說，觀察電子股買盤能否延續，未過前高之前，仍先看16,800~17,800 點大區間震盪。操作部分，投信籌碼季底作帳會是短線方向，另一方面第3季能見度佳的族群包括車用電子、蘋概股、伺服器皆可以持續關注。