快訊

暑假多還學生2天！ 中小學今年將延至9月1日開學

十二頁告別書：香港的最後一份《蘋果日報》…寫了什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

618購物節買氣再創高 外資看旺中概科技股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
「618」購物節，企業迎來打包發貨高峰。圖為客服人員正在電腦前與顧客交流。(中新社)
「618」購物節，企業迎來打包發貨高峰。圖為客服人員正在電腦前與顧客交流。(中新社)

由中國電商龍頭京東創立的618狂歡購物節剛剛結束，今(2021)年銷售金額再創歷史紀錄，高達人民幣3438億元。中信中國50ETF（00752） 經理人詹佳峯表示，在業績支撐電商基本面的情況下，今年春節過後相對疲弱的中國科技股如阿里巴巴、京東、小米等可望逐步回升，建議投資人鎖定成分股為相關受惠產業的ETF，趁低檔布局。

一年兩大網購活動除618，還有雙11，今年因新冠肺炎疫情衝擊，加上賣家祭出優惠折扣誘人，618買氣仍然暢旺，上周五(18日)活動開賣才5分鐘，京東平台上個人護理與家庭清潔用品的成交額，比2020年成長逾20倍；京東超市開場3分鐘也創下成交額年增逾十倍的紀錄，反映宅經濟仍然延續發酵。此外，阿里巴巴旗下的天貓18日凌晨第1小時，平台成績額年增長率100％。

值得注意的是，小米的手機銷量也在618中締造亮眼成績，詹佳峯說，618第一周的暖身銷量，小米占據手機銷售冠軍，銷量高於蘋果與REALME等品牌。小米也公布，6月1日至18日0時0分10秒，小米全平台累計支付金額突破150億元，其中，電視類銷售突破17億元。

詹佳峯表示，電商盛會帶動上周五在香港與美國掛牌的中國電商類股上漲，包含京東、阿里巴巴等，無論是在香港或是美國掛牌的標的，都在17與18兩日出現明顯漲勢迎接618。這也讓2月中旬開始不斷修正的港股科技板塊持續盤整。

詹佳峯說，港股科技板塊的騰訊控股、阿里巴巴等股，自2月18日以來跌幅分別達到20.2%、22.5%。市場普遍認為這是技術性熊市，因此，吸引部分資金逢低布局，5月觸底後持續震盪。目前包含摩根大通等外資建議可買入亞洲科技股，在估值下修，但後市成長強勁的情境中，確實深具投資價值。

根據中國的中信證券報告，看好電商行業下半年的機會，點名美團、拼多多、阿里巴巴、京東、唯品會等個股。

阿里巴巴 電商

延伸閱讀

陸科技ETF 布局時機到

科技基金 迎旺季行情

雙鴻、超眾 出貨看旺

京東方定增逾854.4億元獲准 擴大產能搶占OLED市場

相關新聞

618購物節買氣再創高 外資看旺中概科技股

由中國電商龍頭京東創立的618狂歡購物節剛剛結束，今(2021)年銷售金額再創歷史紀錄，高達人民幣3438億元。中信中國...

美系外資看好NOR報價上漲趨勢 調高旺宏評等、目標價

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）今年以來價格一路上漲，市場預估第3季報價可望續漲；美系外資最新報告看好旺宏（233...

疫情衝擊 謝金河：台股來到關鍵十字路口

疫情帶給台灣二千三百萬人巨大衝擊，全台三級警戒再延到七月十二日，這對台灣內需消費帶來一些負面影響，而先前氣勢如虹的台股，疫情以來靠著航運股一枝獨秀，指數撐在一萬七千點附近，現在看起來市場多空漸分歧，特別是外資報告，最近都不帶好意。

東森「不小心」成航運飆股？散戶沒搞懂這件事 恐淪「航運大逃殺」冤魂

東森(2614)是6月以來，漲幅最高的企業之一，從6月中最低17.1元開始，最高曾經漲到38元，漲幅達122％。

民眾宅在家！暑假遊戲概念股旺季提前 「這些台廠」穩賺電玩市場大餅

5月就開始的遠距上班、上課，直接連到暑假開頭，讓民眾在家玩遊戲時間也隨之增加。

下半年行家選股指南！發掘飆股不求人 下半場主動出擊

歐美各國疫情陸續解封，經濟可望加速向上，即便市場資金減少，但有成長動力推升，台股傾向整理後向上走，受惠經濟復甦的相關股如電子、汽車產品、成衣、運動、消費、能源族群看好，航運則是焦點所在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。