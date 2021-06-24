618購物節買氣再創高 外資看旺中概科技股

由中國電商龍頭京東創立的618狂歡購物節剛剛結束，今(2021)年銷售金額再創歷史紀錄，高達人民幣3438億元。中信中國50ETF（00752） 經理人詹佳峯表示，在業績支撐電商基本面的情況下，今年春節過後相對疲弱的中國科技股如阿里巴巴、京東、小米等可望逐步回升，建議投資人鎖定成分股為相關受惠產業的ETF，趁低檔布局。

一年兩大網購活動除618，還有雙11，今年因新冠肺炎疫情衝擊，加上賣家祭出優惠折扣誘人，618買氣仍然暢旺，上周五(18日)活動開賣才5分鐘，京東平台上個人護理與家庭清潔用品的成交額，比2020年成長逾20倍；京東超市開場3分鐘也創下成交額年增逾十倍的紀錄，反映宅經濟仍然延續發酵。此外，阿里巴巴旗下的天貓18日凌晨第1小時，平台成績額年增長率100％。

值得注意的是，小米的手機銷量也在618中締造亮眼成績，詹佳峯說，618第一周的暖身銷量，小米占據手機銷售冠軍，銷量高於蘋果與REALME等品牌。小米也公布，6月1日至18日0時0分10秒，小米全平台累計支付金額突破150億元，其中，電視類銷售突破17億元。

詹佳峯表示，電商盛會帶動上周五在香港與美國掛牌的中國電商類股上漲，包含京東、阿里巴巴等，無論是在香港或是美國掛牌的標的，都在17與18兩日出現明顯漲勢迎接618。這也讓2月中旬開始不斷修正的港股科技板塊持續盤整。

詹佳峯說，港股科技板塊的騰訊控股、阿里巴巴等股，自2月18日以來跌幅分別達到20.2%、22.5%。市場普遍認為這是技術性熊市，因此，吸引部分資金逢低布局，5月觸底後持續震盪。目前包含摩根大通等外資建議可買入亞洲科技股，在估值下修，但後市成長強勁的情境中，確實深具投資價值。

根據中國的中信證券報告，看好電商行業下半年的機會，點名美團、拼多多、阿里巴巴、京東、唯品會等個股。