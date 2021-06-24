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網購夯 法人喊富邦媒挑戰2,000元天價

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦媒業績強勁。照片來源：富邦媒提供
富邦媒業績強勁。照片來源：富邦媒提供

618檔期碰上三級警戒，富邦媒（8454）表示，今年618檔期業績大增五成，618當天更創下三倍成長佳績，消息激勵24日股價再飆天價，一度來到1,760元。法人圈看好富邦媒行情正旺持續改寫高價紀錄，投顧目標價一舉上修到2,000元，有望拼進「2,000元俱樂部」。

摩根大通日前才把富邦媒目標價喊到1,800元，隨即推動富邦媒大漲，24日更在基本面題材激勵創下1,760元天價，法人接力喊2,000元，進一步刷新市場對富邦媒最高的股價預測，隱含未來「2,000元俱樂部」成員還會再擴大。

現2,000~3,000元股價已有信驊（5274）、大立光（3008）兩大高價股，富邦媒排台股第四強，股王矽力-KY（6415）則穩坐3,000元之上。

法人表示，全國三級警戒持續延長，加速民眾轉往電商消費趨勢，先前富邦媒5月母親節檔期便提前繳出旺季的好佳績，當月業績大幅成長52%。6月熱度方興未艾，加上618大促銷，將提高市場對第2季財報的期待。

法人指出，以富邦媒初步釋出的營運訊息，6月營收預估介於65~70億元，將拉抬第2季每股稅後純益（EPS）成長到4.9元。接續下半年迎接旺季，富邦媒B2C龍頭地位穩固並持續擴張，同步上修今年營收預測至849億元，EPS 20.08元，2022年營收預估突破千億，EPS挑戰25元，股價拚2,000元。

富邦媒

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