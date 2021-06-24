友達受投信青睞 今日開盤秒速填息

面板大廠友達（2409）今（24）日除息，每股配發0.3元現金股利，近期股價回穩的友達，早盤開高在24.3元立即填息，不過漲勢隨後收斂，盤中持續在平盤附近保持震盪。

友達昨日收盤價24.2元，今日雖為除息交易日，但開盤就衝上24.3元，亦即「開盤即填息」。友達近期受到投信青睞，投信法人連續4日買超，共買超19.5萬張；三大法人昨日更同步買超，共買超6.6萬張。

友達今年因為面板市況熱轉，產品價格大漲、稼動率持續滿載，首季稅後純益大賺118.3億元，每股純益1.25元；本季預期在產品價量齊揚下，獲利還會繼續攀升，而下半年面板報價估計將維持相對高檔，友達今年很有可能達成「季季賺進百億元」的目標。

市場先前對於第3季面板報價看法較為保守，認為最多只會在目前的高價持平。不過，Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益近期表示，因為台、陸、韓廠各自有不同的缺料問題，面板市場第3季沒有供過於求的疑慮，認為「6、7月電視面板價格會持續上漲」。

謝勤益指出，三星顯示器缺玻璃基板，台灣面板廠與大陸面板廠仍缺驅動IC，需求面電視整機廠也沒有大幅下修面板訂單的情況，因此評估6、7月電視面板報價格還會持續上漲。

此外，根據友達上傳的最新財務數據，公司現金及約當現金餘額至今年第1季底已突破千億元大關、達1,037.8億元，離2008年第1季的現金水位歷史高點1,137.4億元，僅一步之遙，預期本季底將可一舉超越。綜觀全年，友達今年獲利預期將可超越400億元，每股純益超過4元，而今年資本支出計畫僅為220億元，表示友達至今年底都能保持豐沛現金。

法人評估，友達今年營運開出紅盤，加上銀彈滿手，預期明年有望配發每股3元現金股利，以今日參考價23.9元計算，殖利率可達約12.5%。