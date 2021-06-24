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美系外資看好NOR報價上漲趨勢 調高旺宏評等、目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
全球車用晶片短缺，旺宏在車用NOR Flash札根多年，成為供貨最大贏家，圖為示意圖。美聯社
全球車用晶片短缺，旺宏在車用NOR Flash札根多年，成為供貨最大贏家，圖為示意圖。美聯社

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）今年以來價格一路上漲，市場預估第3季報價可望續漲；美系外資最新報告看好旺宏（2337）NOR Flash價格趨勢，加上產品組合優，決定調高旺宏評等至加碼，目標價由41元調高到55元；旺宏今（24）日開高走高，盤中漲幅逾半根停板。

美系外資預估旺宏第2季營收年增2成，且看好成長動能可延續到明年，美系外資表示，旺宏受惠NOR客戶在高端產品的需求，包括工業、自駕車等供需吃緊，NOR Flash產業處於向上周期，記憶體價格趨勢將可持續到下半年，調高旺宏今明年營收15%、23%，分別由415.87億元、435.6億元調高至477.84億元、535.89億元。

美系外資調高旺宏每股盈餘預估30%、45%，分別由原預估的3.34元、3.71元調高至4.45元、5.43元；預估2020年至2022年每股盈餘年複合成長率可達30%。

旺宏今日以44.1元開高，一度拉升至45.65元，盤中漲幅5.83%。

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