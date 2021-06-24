新興5月賺贏首季 領軍航運股6檔漲停

航運股今（24）日漲勢再起，新興（2605）5月每股純益0.25元，單月賺贏首季，股價早盤開高走高直衝上漲停41.3元鎖死，帶動同樣公布5月自結獲利的志信（2611）、及中航（2612）、萬海（2615）、台驊投控（2636）、宅配通（2642）等股也衝上漲停，合計達6檔航運股亮出漲停紅燈。

散裝船新興5月每股純益0.25元，5月賺贏首季，法人看好散裝船第2季獲利可望跳躍式成長；內陸運輸的志信受海運帶旺，自結5月稅後純益1.06億元，每股純益0.62元，年增3,761%。

航運股昨日出現重挫，今日則是上漲攻勢，占大盤成交比重再跳升至近4成，早盤有6檔衝上漲停，類股漲幅近7％，早盤弱勢且一度跌停的亞航（2630）盤中翻紅，另外，四維航（5608）及正德（2641）也打開跌停。