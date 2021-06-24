那斯達克指數創新高 台股漲21點、開在17,358點

美股表現分歧，四大指數收盤漲跌互見，台股今（24）日開盤上漲21點，開在17,358點；盤面上，由群創（3481）、友達（2409）領漲，指數朝17,400關卡進行靠攏。

在美股方面，由於公布經濟數據好壞不一，Markit 製造業PMI創下歷史新高，但房地產新屋銷售則意外走低，加上投資人觀望聯準會（Fed）官員對升息預期的鷹派談話，壓抑標普500於平盤附近狹幅弱勢整理；不過，受惠特斯拉為首的新能源車、半導體與區塊鍊族群多數上漲所帶動，那斯達克指數收盤連兩日創下歷史新高。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌71.34點，或0.21%，收在33874點；標普500指數下跌4.59點，或0.10%，收在4241.84點；Nasdaq指數上漲18.45點，或0.12%，收在14271.7點；費半指數上漲11.79點，或0.37%，收在3197.22點。

統一投顧認為，昨（23）日指數反彈大漲重回各期均線，下檔月線提供強勁支撐，台股仍維持高檔整理格局。考量歐美及台灣疫情降溫，且時序步入商品備貨旺季，加上六月下旬季底法人作帳行情起動，盤面上強弱有別，類股表現分化，操作建議選股不選市，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server 供應鏈、蘋果供應鏈、航運、紡織及金融等族群。