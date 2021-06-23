AI概念股噴漲 這檔台股ETF 2.5年狂漲100%

AI商機爆發，輝達股價迭創新高，AI概念基金跟著吃紅！台股掛牌的純AI ETF-元大全球AI（00762）在23日收盤衝破40元，創下2019年掛牌來首度「翻倍漲」的佳績；且今年來該ETF報酬率逾12%，也暫居AI主被動式基金績效王，超越相關的國泰AI+Robo（00737）ETF和2020年熱賣百億元的安聯AI人工智慧基金。

近期AI概念股強強滾，指標輝達頻創新高，連帶相關高速運算、晶片設計股表現強勢，感染台股23日也有多檔高價IC設計股飆高。

AI基金績效跟著水漲船高，理柏資訊統計到18日為止，國內主要AI基金今年來都繳出正報酬，台幣計價部分，又以被動式的元大全球AI ETF今年報酬率12.3%暫居第一，次為台新全球AI（00851）的12.1%，第三是安聯AI人工智慧基金6.9%，緊追在後是國泰AI+Robo的5.5%，第一金全球AI人工智慧基金新台幣計價3.4%。

23日元大全球AI、台新全球AI再創股價新高，元大全球AI早在2019年掛牌，更同步締造上漲100%佳績；這也是統一FANG+（00757）先前以一年半左右的時間「倍增」之後，台股中再有利基題材的ETF不到三年締造翻倍漲的紀錄。

元大投信表示，元大全球AI是台股最早鎖定AI主題的ETF，追蹤的STOXX全球人工智慧指數，挑選出AI營收比重高的概念股，三大核心產業涵蓋演算法、大數據及運算力，凡成分股都必須有過半收入來自這些領域，讓投資人能精準掌握實質受惠AI的尖端企業。

全球AI發展趨勢明確，AI投放廣告的臉書用戶平均貢獻金額（ARPU）及活躍用戶更雙雙在第1季大幅成長，優於分析師預期，與此同時，Google首季營收躍升34%，創獲利新高，進一步呼應AI需求方興未艾。

元大全球AI最大成分股為AI晶片龍頭輝達，近期受惠雲端遊戲、資料中心需求高成長，加上輝達和多家電動車供應商合作，搶攻新能源車、AI自駕，基金表現跟著進補。ETF成分股還納入臉書、字母（Google母公司）、英特爾、賽靈思、超微、祥碩（5269）、旺宏（2337）、創意（3443）、智原（3035）、威盛（2388）等海內外指標股。