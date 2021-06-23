外資買超109.55億 買盤最愛這十檔
台股今（23）日收17,336.71點，三大法人合計買超235.06億元，其中外資買超109.55億元，統計外資買超前十大個股主要以電子股居多，買超聯電（2303）40,509張最多，包括晶圓代工雙雄、3檔面板股在內，另外，重挫的航運股也有1檔。
台股開高走高， 一度拉升至17,375.79點，電子股、金融股走高，航運股大跌，終場大漲261.16點，三大法人買超235.06億元，其中外資買超109.55億元，投信賣超16.42億元，自營商買超（合計）141.92億元。
外資今日買超前十大個股依序是聯電、群創（3481）、開發金（2883）、友達（2409）、彩晶（6116）、台積電（2330）、華通（2313）、聯強（2347）、國泰台灣5G+、益航（2601）等，主要以電子股居多，買超聯電40,509張最多，其次是買超群創33,405張，買超第三大為開發金，買超21,501張；台積電收595元，上漲17元，外資買超11,538張終止連二賣。
外資今日賣超前十大個股依序是元大台灣50反1（00632R）、中石化（1314）、中鴻（2014）、陽明（2609）、燁興（2007）、欣興（3037）、大成鋼（2027）、長榮航（2618）、裕民（2606）、萬海（2615）等；其中傳產股占8檔，包括航運股4檔，鋼鐵股3檔；外資賣超最高為元大台灣50反1，賣超45,582張，其次是賣超中石化24,509張，賣超第三大為中鴻，外資賣超13,965張。
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