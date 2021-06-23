都重押特斯拉！00893、00757電動車ETF超級比一比

國內首檔電動車ETF-國泰全球智能電動車（00893）募集締造135億元的歷史佳績，該檔ETF兩大持股輝達、特斯拉都預計給予15%的最高權重，值得注意已掛牌ETF中，統一FANG+（00757）也重押輝達和特斯拉，合計約18%，代表買入這檔也能參與電動車，投資人詢問要抱00893好、還是00757好？

對此法人以兩點扼要說明兩檔的差異，一是題材方向，二是選股標準。更早掛牌的00757，因為廣泛布局創新題材並挑選大型股，可看成是網羅電動車商機在內的「大金牛」，00893則專挑電動車，市值10億美金便可納入投資，比較像集結電動車飆股的「小金雞群」，建議投資人依喜好選擇。

00893和00757原本是不同題材的科技股ETF，但因為十大持股都有輝達、特斯拉，比重也都不低，有網友比較時，就好奇電動車只能買00893嗎？還是可以透過00757廣泛投資？

法人表示，00893最大特色是題材專一、訴求明確，只想買電動車的投資人，當然首選00893。

00893重押特斯拉，其「車神」形象無爭議，但ETF也大買輝達，主要是電動車未來會進階到自駕車，在現有汽車中控平台及將來車聯網發展，都要大量運算晶片，因此00893配給輝達極大權重。

由於電動車市場規模預計為全球PC加上手機的數倍之多，此趨勢自然也為網羅各大創新題材的00757關注，目前FANG+指數參與題材有電動車、AI、大數據、機器學習及雲端服務等。00757積極布局輝達，著眼不只有電動車潛力，還包括輝達深入雲端、AI等。

整體成分股來看，00893投資全球電動車產業的上中下游，從中選出電動車收入比重高的30檔高純度股，傳出硬體比重又相對軟體高一些。00757則在指數側重大型股（市值50億美元以上）及全球市值集中軟體股之下，ETF的軟體股比重更高，未來主要賺取車聯網晶片、軟體及訂閱服務商機。

統一FANG+ETF經理人袁永騰指出，細數00757的10檔成分股，有七檔都和電動車相關，包括特斯拉、輝達、蘋果、字母、亞馬遜、阿里巴巴及百度。合計權重將近七成，00757也有高電動車比重。

其中，蘋果、亞馬遜都開發自駕系統，阿里巴巴和百度則攜手電動車供應鏈，搶進整車和自駕商機。未來車用軟體普及，這些廠商都是賺數十年的財富，潛力也備受看好。

波動度來看，00893雖然有較多成分股，但單一權重上限15%，前五大合計可達65%，半年調整一次，00757則是單一權重上限10%，前五大不能高於50%，每季調整，因此後者不見得因為成分股少波動較大。

且00757專買大型股，掛牌以來數次股災都顯示波動度和其他台股科技股ETF相當，穩健型投資人也能考慮。

報酬表現部分，彭博資訊統計，近五年ICE全球智能電動車指數報酬率為339%、尖牙股指數485%、那斯達克100指數235%、費半指數391%。換算年化報酬率為34%、42%、27%及37%。前兩者都有優於傳統科技指數的爆發力。