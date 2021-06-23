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台積電領軍台股收漲261.16點 三大法人買超235.06億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 本報系資料庫
台股示意圖。 本報系資料庫

台股今（23）日開高走高，一度拉升至17,375.79點，電子股、金融股走高，航運股大跌，終場以17,336.71點作收，上漲261.16點，成交量5,247.93億元；三大法人買超235.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超109.55億元，投信賣超16.42億元，自營商買超（合計）141.92億元，其中自營商（自行買賣）買超113.07億元，自營商（避險）買超28.85億元。

台股今日以17,127.59點開高，也是盤中低點，權王台積電（2330）領軍電子股上攻，金融股也走揚，傳產股則是漲跌互見，航運股大跌，占大盤成交比重32.2%，類股收跌8.48%，鋼鐵股、造紙股、水泥股，觀光股下跌，大盤指數終場收在17,336.71 點，漲幅1.53%。

自營商 台股 三大法人 台積電

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