台積電領軍反撲 台股大漲261點收17,336.71 點

台股今(23)日收盤上漲261.16點，收盤指數17,336.71 點，成交量5,247.93億元。今日多頭由台積電（2330）帶領科技股反撲，收復指數昨日失土，台積電收盤價為595元，上漲17元。

今日航運等傳產股豬羊變色，貨櫃三雄亮燈跌停， 資金撤離航運股，近日飆漲的散裝輪、航空與貨運承攬股也同步走跌，盤中亮燈跌停的運輸股超過12檔；此外，漲幅較大的海光（2038）及東森（2614）也出現跌停，獲利了結賣壓湧現。此外，類股中的鋼鐵及造紙也由早盤開漲轉而下跌。

昨日弱勢的台積電今日受資金簇擁，一舉曾大漲20元達598元，聯電（2303）、聯發科（2454）及聯詠（3034）等半導體族群隨之跟漲；投信等法人持有的敦泰（3545）、南電（8046）、強茂（2481）、華通（2313）及晶豪科（3006）也同步竄高。

第一金（2892）投顧說，航運股昨日高檔爆大量，技術面的停損停利機制需要更嚴謹看待，不過在塞港未解且營收獲利未達高峰下，股價整理之後仍有機會再上。可以留意季底投信法人作帳個股，族群部分包括車用電子、蘋概股第3季營運皆將轉強具備基本面支撐。