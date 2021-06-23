航運股價觸礁 電子股領軍攻高逾200點

今(23)日台股盤面出現資金轉移現象，一直強勢的航運股轉弱下，早盤資金轉移至電子股，尤其是半導體族群表現強勢，拉抬大盤指數上漲逾200點。

大盤指數在9點50分左右衝上13,561點，上漲211點。

由於陽明（2609）大股東申讓持股、券商客戶違約交割萬海（2615）等負面訊息影響，貨櫃三雄股今日走勢疲軟，散裝輪股也出現獲利賣壓湧出，資金撤出航運股。

多頭資金轉進電子股，台積電（2330）反彈回590元之上，敦泰（3545）、聯發科（2454）、晶豪科（3006）、聯電（2303）及世芯-KY（3661）等股同步強勢。台灣50指數漲幅今日表現也較大盤為強，成分股中非電子族群的遠東新（1402）、和泰車（2207）、國泰金（2882）、玉山金（2884）及台塑化（6505）等股也呈現強勢。