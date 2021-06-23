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台股除權息旺季將臨 高股息平衡基金最給力

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股基金總受益人逐月創新高(資料來源：投信投顧公會，2021/5月底，台新投信整理)
台股基金總受益人逐月創新高(資料來源：投信投顧公會，2021/5月底，台新投信整理)

台股擺脫疫情干擾，加權指數自15,300點一路反彈至本波高點17,300點之上，波段大漲2,000點。法人展望後市，基於台股波段漲多，震盪將加大，布局高股息平衡基金可增加下檔防禦能力，為現階段台股基金的首選。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股匯集台股企業獲利增長在2021~2022年可逾20%、本益比相對亞洲整體區域折價20％、現金殖利率領先全球、外資回補潛在買盤大等四大利多，後市有機會創新高峰。

高盛證券及大摩皆樂觀預期台股有機會上看19,000點。操作上，由於逐漸入除權息旺季，高股息股可望成為買盤加碼重心，建議趁勢布局股債彈性配置的高股息平衡基金，以達進可攻、退可守雙效。

劉宇衡指出，進入6月，台灣新增病例仍處於高原區， 但隨國外疫苗陸續到貨、國產疫苗力拚7月底開始供應，市場有機會對疫情利空鈍化。台灣內需產業受到疫情的影響在所難免，但對科技、傳產製造業影響有限，市場情緒降溫後，仍可反映基本面的向上趨勢。就今年整體基本面來看，預估台股企業第3季獲利將創單季歷史新高，2021年整體企業獲利年增率仍有高達21%的成長幅度。

劉宇衡表示，根據投信投顧公會4月底資料，台股基金定期定額扣款人數增加262,300人，創2012年6月以來新高，而台股基金總受益人數亦升至496,812的新高水準。前波台股受疫情影響回檔，但投資人並未出現大量贖回，甚至可見低檔加碼資金進駐，顯示投資人看好台股中、長線行情。6-7月台股逐步進入2020年度配息宣告適用，具高股息題材的個股相對具表現空間；不過，基於台股波段漲多，震盪將加大，布局高股息平衡基金可增加下檔防禦能力，為現階段台股基金的首選。

台股 高股息 疫情

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