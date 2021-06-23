高檔震盪投資術 法人：ESG防護力強 5G布局科技股旺季

美國聯準會紐約官員遞出鴿派訊息，帶動美股道瓊創三個月來最佳。法人表示，台股目前基本面佳，本土疫情亦獲控制，指數守住月線支撐，短線波動較大可透過 ESG 與高股息來護身。且隨著時序進入下半年將迎來科技業旺季，電子股有機會接棒重回主流，可逢低布局5G相關ETF。

近期大盤陷入高檔震盪，觀察盤面可發現，結合ESG與高股息概念的國泰永續高股息ETF（00878）抗震能力強大，根據前(21)日指數表現，台灣50指數單日下跌2.2%，MSCI台灣永續高股息指數跌幅僅1.1%，顯示00878在市場震盪之際為投資人提供雙重防護力，且持續受惠全球EGS長線資金進駐，適合投資人安心存股、長期持有。

經濟部統計處公布最新外銷訂單數據，5月接單金額仍然是歷史單月新高，年增34.5％，顯示台灣外需並沒有受到本土疫情影響而持續暢旺。從細項觀察，由於5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續成長，加上遠距商機熱度依舊，支撐電子及資訊通信產品接單續強，分別年增40.3％及4.2％。

隨著全球經貿正逐漸回到正軌，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求持續擴增，預期我國外銷接單動能持續成長。以半導體龍頭台積電（2330）為例，不僅高階製程技術與產能仍保持領先地位，且4、3奈米等先進製程進度符合預期，加上半導體產能緊缺將持續至2022年，長期趨勢與產業地位不變，營運成長無虞。

此外，本周五(25日)由鴻海（2317）主導的MIH聯盟將舉辦線上成立大會，為7月MIH聯盟正式成立獨立運作鋪路，沉寂已久的電動車供應鏈也可多加留意。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，電動車與5G 兩大主流趨勢是2021年半導體產業主要成長動能，隨著電動車與5G對於半導體與各種電子零組件需求規格升級，台廠供應鏈預期將持續受惠。00881不僅囊括一籃子台灣5G供應鏈大廠，其中成分股更有高達9成為電動車概念股，建議投資人透過定期定額持續布局00881，拉長戰線，參與未來十年主流大趨勢；亦可藉近期股市拉回修正之際，逢低加碼，掌握下半年電子旺季成長機會。