台股Q3走勢 法人：電子股可望回歸市場重心

台股今天以小漲12點作收，展望後市，法人表示，在需求帶動下，電子股可望回歸市場重心，至於傳產原物料類股則持續受惠強勁的歐美需求復甦，整體而言，電子、傳產族群未來各有表現機會，有助於台股呈現類股健康輪動，接力推升整體多頭走勢與投資熱度。

台股今天上下震盪近200點，終場收在單日最低的1萬7075.55點，漲幅0.07%，成交金額5452.92 億元。三大法人合計賣超120.97億元，其中外資賣超111億元，連續5個交易日賣超。保德信高成長基金經理人葉獻文指出，雖然今年外資對台股仍站在賣方，不過觀察台幣兌美元匯價創逾24年新高，顯見外資尚未匯出，且今年景氣持續轉佳，在台灣產業基本面強勁支持下，預期外資靜待市場情勢更加穩定後，有機會回歸台股，並推升整體資金動能，帶領台股進入另一波見高不高的暢旺行情。

此外，葉獻文說，隨著電子即將迎接第三季旺季，具有訂單能見度的IC設計、電動車等電子產業需求持續高漲，可望接棒並讓電子股回歸市場重心，觀察近期電子成交比重，也出現回溫跡象，一度突破50%之上，未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續，傳產原物料類股則持續受惠強勁的歐美需求復甦；整體而言，電子、傳產族群未來各有表現機會，有助於台股呈現類股健康輪動，接力推升整體多頭走勢與投資熱度。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮則說，在加速復甦、政策利多支持、殖利率彈升反映經濟成長等多項利多支持之下，下半年沒有看淡市場的理由，仍維持「股優於債」的投資基調。針對第三季股市投資，葉家榮指出，雖然可能受到美國聯準會（Fed）QE縮減訊息的干擾，但市場對Fed即將縮表已在預料當中，反而應關注受惠解封後的需求動能，以及因應第四季旺季的補庫存效應，企業獲利及資本支出可望進一步成長並提股市實質支撐，惟須留意Fed即將縮表的言論恐造成短期震盪。

葉家榮建議，投資人不妨鎖定大中華的投資潛力，包括台股、陸股、平衡型台股基金等，都是第三季應配置的投資標的，看好全球半導體、電子原物料持續短缺，台廠擁有全球核心競爭優勢，搭配台股企業獲利年增率有望高達4成，台股下半年漲勢看升；若擔心股市波動度較大，則可透過平衡型台股基金介入，在台股與台債平衡布局之下，有效掌握台股上漲動能，同時降低下檔風險。

債市方面，葉家榮認為，通膨及縮表議題將導致殖利率出現震盪，建議縮短債券部位的存續期間，看好受惠景氣回溫帶動企業獲利的企業債，其中又以具有高殖利率特色的美國高收益債最具上漲優勢。