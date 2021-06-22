九千金再現 但盤中僅兩檔千金股守住紅盤

台股今（22）日開高，亞德客-KY（1590）一開盤就再衝上千元，以1,010元開出，盤中漲幅逾2%，台股再現九千金，不過，大盤指數上漲，千金股卻是後繼乏力，僅力旺（3529）及亞德客力守紅盤，其餘的七千金盤中下跌。

台股今日以17,162.71點開高，一度拉升至17,270.47點，但盤中漲幅收斂，千金股中，股王矽力-KY（6415）、股后大立光（3008）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）等股都由紅翻黑，富邦媒（8454）盤中則是力守平盤，僅力旺及亞德客守住紅盤。

亞德客-KY今年前5月合併營收105.94億元，年增55.7%，創歷史同期新高；亞德客表示，今年營收成長動能包括自動化需求持續升溫，大陸發展5G、IoT、新能源車等新基礎建設計畫，有助機械業復甦，目前客戶訂單能見度已看到第4季。

亞德客第1季稅後純益14.47億元，年增258%，每股純益7.66元，獲利創單季同期新高，為歷史單季第三高；法人預估亞德客今年營收可望超過250億元，年增逾3成，EPS挑戰32元以上新高；本土法人看好亞德客2021～2023年獲利年複合成長20%，維持增加持股評等，目標價1,494元。

亞德客今日以1,010元開高，重返千元以上，一度拉升至1,040元，盤中漲幅2.7%；力旺也是上漲，盤中漲幅0.36%。