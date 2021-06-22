快訊

新冠肺炎家用快篩試劑來了！販售地點、價格、用法一次看

關島推「外國人打疫苗團」！抵達隔天就接種 費用曝光

九千金再現 但盤中僅兩檔千金股守住紅盤

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（22）日開高，亞德客-KY（1590）一開盤就再衝上千元，以1,010元開出，盤中漲幅逾2%，台股再現九千金，不過，大盤指數上漲，千金股卻是後繼乏力，僅力旺（3529）及亞德客力守紅盤，其餘的七千金盤中下跌。

台股今日以17,162.71點開高，一度拉升至17,270.47點，但盤中漲幅收斂，千金股中，股王矽力-KY（6415）、股后大立光（3008）、信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）等股都由紅翻黑，富邦媒（8454）盤中則是力守平盤，僅力旺及亞德客守住紅盤。

亞德客-KY今年前5月合併營收105.94億元，年增55.7%，創歷史同期新高；亞德客表示，今年營收成長動能包括自動化需求持續升溫，大陸發展5G、IoT、新能源車等新基礎建設計畫，有助機械業復甦，目前客戶訂單能見度已看到第4季。

亞德客第1季稅後純益14.47億元，年增258%，每股純益7.66元，獲利創單季同期新高，為歷史單季第三高；法人預估亞德客今年營收可望超過250億元，年增逾3成，EPS挑戰32元以上新高；本土法人看好亞德客2021～2023年獲利年複合成長20%，維持增加持股評等，目標價1,494元。

亞德客今日以1,010元開高，重返千元以上，一度拉升至1,040元，盤中漲幅2.7%；力旺也是上漲，盤中漲幅0.36%。

台股 營收

延伸閱讀

台股陷萬七保衛戰！ 謝金河：像棒球選手偶爾被三振 台灣終將再站起來

蔡明彰觀點：疫後3-2-2工作新模式 NB及伺服器為電子股明星

Fed鷹派抬頭 下半年台股吹什麼風？

大摩：旺季概念股 逢回買

相關新聞

台股陷萬七保衛戰！ 謝金河：像棒球選手偶爾被三振 台灣終將再站起來

台股因國內外雜音頻傳，再度陷入萬七關卡保衛戰。

疫後3-2-2工作新模式 NB及伺服器為電子股明星

萬寶投顧蔡明彰強調，在高漲的通膨壓力下，6月15日召開的FOMC意外提早釋出縮減QE風向，導致上週美股全線下挫，道瓊指數週線重挫3.4％，創去年11月來最大單週跌幅。

大盤跌逾200點 台積跌幅近3%

台積電（2330）今(21)日盤中跌幅近3%，加以其他權值股未能撐盤，造成大盤指數指數下挫超過200點，下探萬七點關卡。

證交所：陽明、威鋒及東森今日起列入處置股票

臺灣交所公布陽明（2609）、威鋒（6756）及東森（2614）今（22）日起列入處置股票。

Fed鷹派抬頭 下半年台股吹什麼風？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，疫苗改變了Fed的貨幣政策，目前美國已經接種一劑的人口比率約52%，二劑比率則達到44%。

當沖拱價、隔日沖作價 航運股瘋漲大戶籌碼全解析

全台瘋搶航運股，從海運（貨櫃、散裝）、空運、陸運、承攬等全部大漲，每天成交金額已經維持在占台股四成資金，換算約2,000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。