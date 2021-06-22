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遭外資大砍目標價 聯發科失手900元大關

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導

亞系外資最新研究報告一口氣將聯發科（2454）目標價由原本每股1,550元，大幅調降至每股800元，等於幾近腰斬，造成聯發科今（22）日價表現偏弱，失守900元大關，沒有跟上大盤大漲百點的氣勢。

亞系外資認為，中國大陸智慧型手機市場需求減弱，加上關鍵零組件缺貨，以及高通5G晶片競爭加劇的影響，聯發科今年5G晶片出貨量將由1.8億套下修至1.6億套，今、明兩年營收和獲利都會受到干擾。

雖然今日大盤反攻，早盤上漲逾百點，但是受到外資調降目標價的影響，聯發科今日股價表現偏弱，早盤跌幅超過2%，股價失守900元大關。

即使本業營運出現雜音，不過，聯發科的股利還是很大方，昨（21）日公告，今年除息交易日訂為7月6日，總數超過588億元的現金股利將於7月29日發放。

聯發科已經敲定7月5日舉行股東會討論股利政策，一旦獲得通過，等於隔一天就要進行除息，股東每股將可領到37元現金股利。

聯發科今年特別變動股利政策，除了調高經常性現金股利配息率外，也將於四年內加發特別現金股利每股16元。以今年來看，擬對股東配發每股21元的經常性現金股利，配息率為80%，再加上每股16元的特別現金股利，總計每股現金股利為37元。

據聯發科昨日公告，今年除息交易日為7月6日，最後過戶日為7月7日，停止過戶起始日是7月8日，將以盈餘分配現金股利近334億元，加上資本公積發放現金254億元，合計將發放超過588億元現金，現金股利發放日為7月29日。

聯發科早於今年4月底召開董事會大修股利政策，除提高盈餘配發率外，也決定加發四年總計超過1,000億元的特別現金股利，股東每年可額外收到每股16元的特別現金股利。

股利 聯發科

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