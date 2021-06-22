航運股3字頭有譜？法人上修萬海目標價至342元天價

航運股飆「3字頭」有譜？國內投顧繼看好運價上漲無極限，將貨櫃三雄的萬海（2615）目標價喊上272元，22日該法人更新報告指出，全球航運降速減碳的大勢底定，幅度預期強化，配合萬海搶進美東線、大量購入二手船，獲利動能進一步躍升，預估2021-2022年每股稅後純益（EPS）提高到34元、38元，目標價上修到342元天價，刷新市場對航運股的最高預測。

法人指出，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續反映缺櫃、塞港漲勢不止，迄今第2季平均運價達3,177點，較首季的2,782點大幅提高，且21日運價指數為3,748點。現貨為主的萬海直接受惠，4月自結單月EPS 2.75元，5、6月及第3季旺季的獲利預期持續躍升。

萬海拓展美東線，18日SCFI美東線去程運價為8,914美元，同日萬海增加亞洲到美東線配置，有十艘2,800 TEU-4,000 TEU船，營收貢獻預估在8月，且今年第3季逢美國經濟解封，7-10月消費力道可期，美國線將成全球貨櫃運價的火車頭，加持萬海旺季更旺。

另一方面，萬海規劃今年增加11艘二手船，合計增加65,056 TEU，投入高峰為3月和第2季，而去年底萬海的總運力約31.8萬TEU，今年6月底提高到41.1萬TEU，運力已見明顯增加，後續運力擴增的效益仍值期待。2、3季EPS分別預估達8.3元及9.4元。

法人表示，國際海事組織IMO MEPC 76會議17日落幕，通過2023-2026年每年船舶二氧化碳排放降低2%的目標，此決定遭美國、英國及歐盟反對，這些國家希望2026年前至少降低26%的碳排量。顯示全球航運降速減排的長線趨勢不僅確立，若歐美持續施壓，可能增加減排幅度，進而加劇2023年起運力短缺的程度。

看好航運業榮景未歇，長線又有實值供給減少的利多支撐，法人進一步上修萬海獲利，並改採較能準確反映EPS成長性的本益比評價，2021年預估EPS搭配十倍本益比，換算目標價342元。