台股開盤上漲99點 台積電開盤漲2元

台股今 (22)日開盤上漲99.73點，開盤指數17,162.71點。台積電開盤上漲2元，開盤價585元。

美股昨(21)日四大指數收紅，漲幅0.61~1.76%，以道瓊指數上漲586點、漲幅1.76%最多。聯電ADR漲1.20%、日月光 ADR漲0.36%。

群益投顧說，熱錢持續支撐基本面營運狀況大好的貨櫃運輸股持強，挹注部分基本面未明顯改善的原物料個股更強勢的飆漲，進而帶動整體(運輸為主的)原物料股、乃至個別基本面不佳的投機題材股強勢氛圍。

群益投顧說，原本已輪動加速的盤面結構，可能在運輸股持續強漲下，拉大輪動速度與股價波動範圍。現階段應留意股價強彈、但獲利未明顯改善的評價偏高股，股價可能甩動加大的風險；短線操作積極者針對(運輸為主的)二線強勢原物料股，酌量擇強短線操作，並應嚴守技術面(均線)應對。