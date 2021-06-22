臺灣指數公司 發布特選小資高價30指數

高價股動向為投資人關注的焦點，卻是小資族想投資又礙於資金有限的困擾；為提供投資高價股的簡便管道，臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選小資高價30指數(簡稱「特選小資高價30指數」) ，自2021年6月21日起，委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數；並編製可反映現金股利報酬的特選小資高價30報酬指數，於每日收盤後發布一次。

臺灣指數公司表示，特選小資高價30指數為中國信託投信委託臺灣指數公司客製化開發，指數母體為台灣上市、上櫃普通股，以公司治理評鑑結果、成長性作為高價股長期投資的重要篩選條件，結合零股交易熱絡程度作為小資族投資偏好的指標，作為指數設計理念。

特選小資高價30指數將公司治理評鑑結果前 50%，且符合股價排名前 60 名或股價排名前 100 名且股價高於 200 元的高價股條件者為採樣範圍；再篩選符合流動性、獲利能力、零股成交金額排名等標準，且滿足股權益報酬率(ROE)成長或現金股利成長兩項指標其中之一者；選取股價前 5高與近半年風險調整後股價報酬率前25名，共計30檔股票，採自由流通開平方市值加權計算指數，以表彰動能潛力與小資族人氣兼具的高價股投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，特選小資高價30報酬指數累積報酬率為191.36%，表現優於發行量加權股價報酬指數(165.12%)、臺灣全市場報酬指數(177.17%)。特選小資高價30指數每年5月及11月定期檢視調整成分股一次，成分股檔數固定為30檔，指數權重前十大成分股為台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、聯詠（3034）、華碩（2357）、中租-KY（5871）、瑞昱（2379）、大立光（3008）、智邦（2345）及穩懋（3105）。

根據集保結算所公布資料顯示，台股原型ETF投資人數截至5月底已突破150萬人，2020年在677萬有證券庫存的投資人中，高達99萬人(約15%)持有ETF，顯示台股ETF市場參與熱度高；其中，20-29、30-39歲投資人持有ETF比重均超過20%，可見年輕族群對臺股ETF的偏好。特選小資高價30指數建構高股價且具增長潛力之股票組合為指數編製目標，未來發行指數金融商品後，可提供小額投資人參與投資高價股票組合的簡便管道。