臺灣指數公司 發布特選ESG高股息報酬指數

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選 ESG 高股息報酬指數，自2021年6月21日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

特選ESG高股息報酬指數為元大證券委託臺灣指數公司客製化編製，以上市普通股為指數母體，由中華民國企業永續發展協會參考國際永續相關準則或指引設計評鑑模型，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，評鑑上市公司的環境面(E)、社會面(S)表現，結合由公司治理評鑑資訊產生之公司治理面(G)分數，產製涵蓋環境、社會及公司治理面向之企業社會責任表現分數，以呼應國內市場特色。篩選出ESG表現達到標準且非屬高耗能、高汙染產業之上市公司。

臺灣指數公司篩選近三年度稅後純益皆為正數，且近三年平均殖利率前80%，且符合流動性檢驗標準者；再依近三年平均殖利率、近四季現金股利總額等二項指標排序，選取前20名為指數成分股，運用自由流通市值加權計算指數；同時為維持指數分散性，個別成分股設有權重上限20%；以表彰永續發展良好、股息高之上市公司含息投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，夏普比率131.99%及2020年殖利率5.37%，表現均優於大盤指數（128.73%及4.32%）。指數每年於6月定期檢視成分股並調整一次，最新一期指數權重前十大成分股為台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、富邦金（2881）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、國巨（2327）、台灣大（3045）、永豐金（2890）及遠傳（4904）。

依據國際機構ETFGI報告，疫情期間ESG主題指數金融商品(ETP)持續受到投資人高度關注，2020年吸引資金淨流入超過890億美元，超出2019年的280億美元2倍多，ESG指數化投資顯已成為資產配置的重要策略。