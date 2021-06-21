美股反彈，台指期夜盤震盪攀高，盤中漲逾百點，高點觸及17,082點，法人指出，目前在台積電季線由支撐轉作壓力下，短線台股將呈現弱勢整理。

外資現貨賣超332億元，期貨淨空單縮減138口至31,474口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權做布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，今日買權賣權OI總量呈現相當，目前選擇權多空拉鋸互不相讓。

法人指出，外資現貨呈現大賣超，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏空。技術面目前在新台幣持續走弱下，台股上檔壓力逐漸加重，短線台股將再測試6/9低點支撐位置。