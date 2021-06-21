4月上市櫃公司董監設質比公布 金管會：逾五成有55家

金管會今（21）日公布上市櫃公司4月董監事持股異動及設解質情形，其中上市設質比超過五成的家數有36家，其中設質比最高的一家上市公司竟高達92.29%；上櫃則有19家設質比逾五成，其中最高的一家高達87.95%。合計上市櫃公司設質比逾五成的有55家，金管會提醒投資人注意相關公司治理情形。

董監事將手上股票「質設」給銀行換取一定金額套現。樂陞案爆發後，金管會等主管會機關更為關注董監事設質比過高、持股數過低的情形，專家指出，一般過低董監持股及過高設質比率，代表經營層的利益與公司的利益脫節，較容易衍生公司治理等相關弊端，大股東相關財務若相對吃緊，對股價產生一定潛在壓力。

金管會今天公布4月董監事持股異動及設解質情形，其中上市公司董監事平均設質比（占持有股數）為5.94%，個別產業以其他電子業的49.55%最高。

上櫃公司平均設質比為6.98%，產業別方面，以鋼鐵業34.93%最高。上市櫃公司4月董監事持股不足家數合計高達72家。

金管會今日公布上市公司4月份董監事持股不足的共計有33家。上;市董事持股不足的有19家，包括三洋紡織（1472）、正道工業（1506）、力山工業（1515）、正峰工業、和康生技（1783）、華泰電子（2329）、凱美電機（2375）、圓剛科技（2417）、兆勁科技（2444）、麗臺科技（2465）、同開科技（3018）、科風公司（3043）、敦泰電子（3545）、誠美材料（4960）、十銓科技（4967）、立積電子（4968）、浪凡網路、迅杰科技（6243）、元晶太陽（6443）。

監察人4月持股不足的公司有大統益股（1232）、東華合纖（1418）、正峰工業、凱美電機、三商電腦（2427）、統懋公司（2434）、中國航運（2612）、誠研科技（3494）、晶彩科技（3535）、光鋐科技（4956）、虹堡科技（5258）、鈞泰國際（6131）、尼得科超、台通光電（8011）等14家。

上櫃公司方面，4月董監事持股不足的各有25家與14家，合計有39家。

其中上櫃董事4月持股不足的公司包括有元炬（3089）、和進電子（3191）、力致科技（3483）、位速科技（3508）、逸昌科技（3567）、東林科技（3609）、駿熠電子（3642）、加捷生醫（4109）、勝昱科技（4304）、昇華娛樂（4806）、聯光通信（4903）、牧東光電（4950）、華祺工業（5015）、中茂能資（5205）、世紀民生（5314）、力麗觀光（5364）、同亨科技（5490）、康和證券（6016）、晉泰科技（6221）、晶焱科技（6411）、九齊科技（6494）、円星科技（6643）、九暘電子（8040）、來思達（8066）、永利聯合（8080）。