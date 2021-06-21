航運股強強滾！長榮海運市值超車台達電 全國市值排名第6名

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
航運股人氣持續「強強滾」！其中，航海王長榮海運（2603）市值超車台達電（2308），成為全國市值排名第6名公司。圖／本報系資料庫
航運股人氣持續「強強滾」！其中，航海王長榮海運（2603）市值超車台達電（2308），成為全國市值排名第6名公司。圖／本報系資料庫

航運股人氣持續「強強滾」，集市場資金於一身，再度上演驚奇行情，台股雖然下跌255.56點，然而上市櫃航運股共有20檔漲停，類股漲幅達8.37%；其中，航海王長榮海運（2603）市值超車台達電（2308），成為全國市值排名第6名公司。

三大貨櫃輪的市值再度大躍進，長榮海運市值再度超車台達電，成為全國第6名。長榮集團再度讓全台灣的投資人見識到張榮發所創造的「為海而生的綠色奇績」。

貨櫃三雄的市值排名強彈，陽明（2609）股價創新高來到158.5元，排名擠進19名，萬海（2615）收盤時再攻漲停，來到249元，市值排名來到第13名。今天成交第一名的個股為陽明，成交值為1028億元，成交張數最多的前三名都是航運股，分別為陽明、華航（2610）及長榮航（2618）。

長榮海運市場成為全台第6名，未來營運前景還有想像空間，法人分析，長榮海運在張榮發長子張國華接手管理後，他默默的力挺專業經營人判斷，在海運最差的時候全力進場造船，長榮的總船舶數為202艘，準備要交的新船還有60艘，新船全部加入，全球排名躍升到第五名，讓全球海運市場再度見證到長榮海運在全球市場強大競爭力。

今天上市的航運類股指數一度漲幅達8.37%，散裝船慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、台航（2617）、新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）領軍檔檔攻上漲停，貨櫃相關的內陸運輸等個股也跟著攻漲停，航空股長榮航也亮燈，上市航運股共有16檔漲停；上櫃漲停則有台聯櫃（5601）、陸海（5603）、正德（2641）及捷迅（2643）。

長榮海運 航運股 台達電

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