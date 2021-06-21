外資賣超335.83億 賣超群創45,434張居冠

台股今（21）日開低走低收在17,062.98點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超335.83億元最高，統計外資賣超前十大個股中，電子股占7檔，賣超群創45,434張居冠，外資單日買超最多則是長榮航（2618）。

台股今日大跌255.56點，三大法人賣超390億元，其中外資賣超335.83億元，投信賣超5.8億元，自營商賣超（合計）48.36億元，盤面上電子股由台積電（2330）領跌，傳產股的航運股、造紙股、觀光股、百貨股抗跌。

統計外資今日賣超前十大個股依序是群創（3481）、新光金（2888）、華邦電（2344）、台積電、友達（2409）、聯電（2303）、鴻海（2317）、臺企銀（2834）、國泰金（2882）、南亞科（2408）等；外資賣超前十大中，電子股占7檔，金融股有3檔，包括面板雙虎，晶圓代工雙雄，記憶體大廠等都在內。

外資賣超群創45,434張居冠，其次是賣超新光金37,434張，外資賣超第三大為華邦電，遭外資賣超32,038張；台積電失守600元及各均線，收在583元，下跌20元，外資賣超27,905張，投信買超251張，自營商賣超1,094張，合計三大法人賣超28,748張。

外資今日買超前十大個股依序是長榮航、開發金（2883）、台玻（1802）、宏璟（2527）、金像電（2368）、中石化（1314）、聯強（2347）、期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油、華新（1605）等；買超最多為長榮航，外資單日買超38,806張，其次是買超開發金22,677張，買超第三大為台玻，外資買超12,031張。